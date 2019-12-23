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Когда пройдут праздничные рождественские службы в католических храмах Минска

24.12.2019 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трансляцию торжественной Святой Имши Пастерки по телеканалам в этом году будут вести с санктуария Матери Божьей Фатимской в Жодино. Где в Минске пройдут праздничные службы?


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Святая Имша в ночь Рождества Христова традиционно называется «Пастеркой». В костел верующие собираются после праздничного ужина, так называемой кутьи, которая традиционно состоит из постных блюд, а начинается делением облаткой.

Трансляцию торжественной Святой Имши Пастерки в этом году планируется провести с санктуария Матери Божьей Фатимской в Жодино, начало трансляции в 21.45 — на телеканале «Беларусь 1», «Мир» и на «Первом» канале Белорусского радио, сообщает catholic.by.

Службы 24 декабря

Как отмечается на сайте imsha.by, в 19.00 служба на белорусском языке пройдет в костелах Святого Иоанна-Крестителя (ул. Плеханова, д. 28/1 — Серебрянка), Матери Божьей Руженцовой (ул. Гашкевича, 1 — Лошица), на польском языке — в архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии (пл. Свободы, 9 — Немига).

В 20.00 служба на белорусском языке пройдет в костелах Святого Антония (ул. Есенина, 68 — Малиновка), Матери Божьей Будславской (ул. Притыцкого, 107а — Каменная горка), святого Симеона и святой Елены (пл. Независимости, 15) и в Христианском социальном центре (Серафимовича, 19 — Пролетарская).

В 21.00 служба на белорусском языке пройдет в костелах Святого Духа (мкрн. Чижовка, рядом с супермаркетом Green, здесь пройдет «пастерка» — Святая Имша в ночь Рождества Христова), Воздвижения «Святого Креста» (Кальварийский проезд, 1), Cвятого Иоанна Евангелиста и Святого Максимилиана Кольбе (ул. Матусевича, 80 — Масюковщина), Святого Роха (пр-т Независимости 44а — площадь Победы) и в архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии (пл. Свободы, 9 — Немига).

В 22.00 служба на белорусском языке пройдет в четырех парафиях — Божьего тела (ул. Герасименко, 6/1 — Ангарская), Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (ул. Лобанка, 85 — Сухарево), Святого Иоанна Крестителя (ул. Плеханова, 28−1 — Серебрянка), Матери Божьей Руженцовой (ул. Гашкевича, 1 — Лошица), на польском языке — в костеле Святого Симеона и святой Елены (пл. Независимости, 15).

В 23.00 на белорусском языке служба пройдет в костеле Cвятого Иоанна Евангелиста и Святого Максимилиана Кольбе (ул. Матусевича, 80 — Масюковщина).

В 23.59 службы на белорусском языке пройдут в пяти парафиях — Матери Божьей Лоретанской (поселок Сокол), Божьего тела (ул.Герасименко, 6/1 — Ангарская), Святого Иоанна Крестителя (ул. Плеханова, 28−1 — Серебрянка), Святого Франциска Ассизского (Копище/Уручье — 4,5,6), Матери Божьей Руженцовой (ул. Гашкевича, 1 — Лошица), на польском языке — в костеле Святого Симеона и святой Елены (пл. Независимости, 15).

Службы 25 декабря

25 декабря службы в костелах будут проходить практически каждый час с 8 утра до 9 вечера, посмотреть расписание богослужений можно на сайте imsha.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Трансляцию торжественной Святой Имши Пастерки в этом году планируется провести с санктуария Матери Божьей Фатимской в Жодино.
 
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