«Препараты не лечат, а поддерживают». Психотерапевты - о тревожных симптомах и мифах о профессии

Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь думали о том, что жизнь конечна? А о том, что вы занимаетесь совсем не тем, чем хотели бы? Наверняка. Но обращались ли вы со своими проблемами к специалисту? Вряд ли. В нашем обществе тема психического здоровья до сих пор стигматизирована: многие считают, что в таких случаях обращаться за помощью стыдно. Мы пригласили в студию психотерапевтов и поговорили о мифах, фактах и том, когда вам действительно нужно поговорить со специалистом.