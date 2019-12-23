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«Препараты не лечат, а поддерживают». Психотерапевты - о тревожных симптомах и мифах о профессии
24.12.2019 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы когда-нибудь думали о том, что жизнь конечна? А о том, что вы занимаетесь совсем не тем, чем хотели бы? Наверняка. Но обращались ли вы со своими проблемами к специалисту? Вряд ли. В нашем обществе тема психического здоровья до сих пор стигматизирована: многие считают, что в таких случаях обращаться за помощью стыдно. Мы пригласили в студию психотерапевтов и поговорили о мифах, фактах и том, когда вам действительно нужно поговорить со специалистом.
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«Многие думают, что в психиатрических больницах врачи только спят и видят, как бы вас положить в лечебницу».
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