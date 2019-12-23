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БелЖД к Новому году и Рождеству назначила 215 дополнительных поездов

24.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования произойдет на направлениях: Минск – Гомель – Минск, Минск – Брест – Минск, Минск – Пинск – Минск, Минск – Калинковичи – Гомель, Минск – Полоцк – Минск, Мозырь (ст. Козенки) – Минск – Мозырь (ст. Козенки), Могилев – Гомель – Могилев, Могилев – Витебск – Могилев, Брест – Витебск – Брест, Могилев – Брест – Могилев.

В международном: Минск – Москва – Минск, Гродно – Минск – Санкт-Петербург, Москва – Брест – Москва, Москва – Калининград – Москва, Санкт-Петербург – Брянск, Санкт-Петербург – Смоленск – Санкт-Петербург, Калининград – Москва – Калининград, Могилев – Львов- – Могилев, Минск – Вильнюс – Минск, Киев – Рига – Киев.

Подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также по телефону контакт-центра железной дороги 105.

https://interfax.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На период новогодних, рождественских праздников и каникул, с 21 декабря по 9 января, Белорусская железная дорога назначила 215 дополнительных поездов – 126 в...
 
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