БелЖД к Новому году и Рождеству назначила 215 дополнительных поездов

В межрегиональном сообщении назначение поездов и увеличение периодичности курсирования произойдет на направлениях: Минск – Гомель – Минск, Минск – Брест – Минск, Минск – Пинск – Минск, Минск – Калинковичи – Гомель, Минск – Полоцк – Минск, Мозырь (ст. Козенки) – Минск – Мозырь (ст. Козенки), Могилев – Гомель – Могилев, Могилев – Витебск – Могилев, Брест – Витебск – Брест, Могилев – Брест – Могилев.
В международном: Минск – Москва – Минск, Гродно – Минск – Санкт-Петербург, Москва – Брест – Москва, Москва – Калининград – Москва, Санкт-Петербург – Брянск, Санкт-Петербург – Смоленск – Санкт-Петербург, Калининград – Москва – Калининград, Могилев – Львов- – Могилев, Минск – Вильнюс – Минск, Киев – Рига – Киев.
Подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также по телефону контакт-центра железной дороги 105.