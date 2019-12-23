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Лукашенко: Смертная казнь, как предупреждение некоторым подонкам, помогает держать стабильность

24.12.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время интервью радио станции «Эхо Москвы», главный редактор Алексей Венедиктов поинтересовался у Александра Лукашенко — пойдя на следующий президентский срок, будет ли он отменять смертную казнь или вводить мораторий.


Фото: Reuters

— Моратория не будет. Потому что не имею права, на референдуме приняли это решение. Поэтому только референдум может отменить. Не я ее вводил, она сохранена с тех пор. Но смертная казнь, как предупреждение некоторым подонкам, помогает держать стабильность и разобраться с этим бандитизмом, — заявил Лукашенко.

Он в очередной раз вспомнил, как ликвидировал преступность на трассе Москва-Брест. Тогда преступники останавливали дорогие автомобили и убивали их владельцев. По словам президента, в Беларуси «таких красивых Mercedes не было, одолжил у россиян, сажал туда спецназовцев и за месяц все решил».

Президент также привел в пример одно из уголовных дел настоящего времени.

— У нас на контроле президента есть общественно-значимые дела. Вчера мне докладывал председатель Верховного суда о разбирательстве этих дел. Вот одно из них. Два подонка, иначе их не назовешь, уже и разбои были, и наказывали их, убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково?, — задался вопросом Лукашенко.

При этом Лукашенко затруднился ответить на вопрос, является ли он сторонником смертной казни.

— Когда подписываешь смертный приговор, это катастрофа. Это страх, это жуткое переживание, ты же понимаешь, подпись поставишь, и человека убьют. Но когда мне проект указа и требую материалы уголовного дела и фотографии, и когда я вижу расчлененную чью-то дочь, изнасилованную, и в ванной куски — руки, ноги, голова отдельно от туловища, у меня другое мнение. И сегодня я на стороне тех родителей, у которых таким образом отняли дочь.

При этом он отметил, что если у суда есть хоть малейшая зацепка — «обвиняемые не признают свою вину и прочее», то в Беларуси есть такая мера наказания, как пожизненное заключение.

Напомним, убийство учительницы в Черикове произошло в апреле этого года. Двое братьев, 18 и 20 лет, нанесли 47-летней учительнице множественные ножевые раны, украли компьютер и подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления.

Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

В нынешнем году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за Минске">убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске. 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, убившего двух девушек в Бобруйске.

С начала этого года в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Верховном суде. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Позже Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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- Когда подписываешь смертный приговор, это катастрофа. Это страх, это жуткое переживание, ты же понимаешь, подпись поставишь, и человека убьют. Но когда мне проект...
 
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