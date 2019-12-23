База данных многодетных семей заработает в Беларуси с 1 января

Источник материала: Единство

«База создана, она заработает с 1 января 2020 года, начнется режим актуализации», – сказала министр.

Как рассказала Ирина Костевич, в базе уже есть информация о 106 тысячах многодетных семей, но она пока не полная и содержит только ФИО членов семей, их гражданство, место жительства и еще кое-какие данные. С 1 января в базу будет вноситься и другая информация, такая как выдача удостоверений многодетной семьи, вручение маме Ордена матери. Будет база содержать и сведения о пособиях и выплате семейного капитала.

Министр отметила, что в базе будет размещаться информация, необходимая не только Министерству труда и соцзащиты, но и другим государственным органам управления.

«Это делается прежде всего для того, чтобы перейти от заявительного к выявительному принципу, чтобы не потерять никого», – подчеркнула Ирина Костевич.