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Счастливого Нового года! Выберите открытку и узнайте, что ждёт вас в будущем году
24.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Итак, откройте любую открытку и узнайте, что год грядущий вам готовит!
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> В преддверии Нового года мы спешим загадывать желания и строить планы на год грядущий. В эти дни даже взрослым хочется поверить в чудо. Предлагаем и вам...
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