Счастливого Нового года! Выберите открытку и узнайте, что ждёт вас в будущем году

Источник материала: Полесская правда



В преддверии Нового года мы спешим загадывать желания и строить планы на год грядущий. В эти дни даже взрослым хочется поверить в чудо. Предлагаем и вам почувствовать сказочное настроение и «предсказать» свою судьбу в наступающем году. И пусть это шуточные предсказания, а не настоящие прогнозы, зато они подарят чудесное настроение в кругу веселой компании на корпоративе или во время новогодних игр в кругу семьи.

Итак, откройте любую открытку и узнайте, что год грядущий вам готовит!

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