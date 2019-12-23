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«Сослуживцы Гаравского» и сам Павличенко ответили на обвинения: «Это голимое сведение счетов!»
24.12.2019 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сбежавший в Германию Юрий Гаравский оболгал своих бывших сослуживцев и лично экс-командира СОБРа, полковника в отставке Дмитрия Павличенко, обвинив их в причастности к убийству исчезнувших оппозиционных политиков в 1990-х. Такой ответ на заявление Гаравского
Помощник председателя ассоциации «Честь» Сергей Матвиенко подтвердил TUT.BY, что заявление ветеранов спецназа внутренних войск по поводу заявления Юрия Гаравского на сайте — подлинное: «Я знаю этих людей и могу за них ручаться, а Гаравский подлый человек».
На сайте появились два письма: одно от имени бывших сослуживцев Гаравского, второе, чуть позже, лично от Дмитрия Павличенко.
«Белорусская ассоциация ветеранов подразделений специального назначения войск МВД оказалась втянута в скандальную историю. Главное было привлечь к себе внимание, создав хоть какое-то информационное событие. (…) А иначе чем можно объяснить ту поспешность, с которой они состряпали всю эту постановку! Как можно поверить, что опытные западные журналисты повелись на непроверенные россказни ну очень, очень ненадежного человека. Это можно было рассказать как анекдот, что в принципе так и воспринимается сейчас, теми кто знал Юру лично, хоть когда-то с ним общался. Так почему для опытных журналистов DW (издания Deutsche Welle. — Прим. TUT.BY) это не стало очевидным? Трудности перевода?».
В первом тексте указано, что своим письмом ветераны спецназа Внутренних войск, бойцы и офицеры, намерены раскрыть «сущность» Юрия Гаравского.
«Наш командир, Павличенко Дмитрий Валерьевич — честный и благородный офицер. Поэтому он посчитал ниже своего достоинства обсуждать на людях тему этого проходимца, — указано в письме. — Каждый из нас в свое время служил с этим субъектом [Гаравским], и хочется поделиться своими впечатлениями, тем более, что он оболгал некоторых из нас и нашего командира, который до последнего верил ему, оказывал моральную и материальную помощь и, наверное, единственный пытался разглядеть в нем что-то человеческое, да просто жалел эту [оскорбительное слово]».
О службе Гаравского: взяли по протекции, а там «либо сортир драил, либо картошку перебирал»
В заявлении приводится множество нелицеприятных сведений о Юрии Гаравском, касающихся условий его приема на службу, самой службы, поведения, отношений с сослуживцами. Якобы Гаравский попал на срочную службу в подразделение по протекции: за него попросили родные, уговорили некоего полковника (имя не указано. — Прим. TUT.BY) забрать сына в спецназ, мол, «он отбился от рук и часто нарушал закон».
«В то время существовала такая практика: отправлять [оскорбительное слово] на перевоспитание в сильные подразделения. Юра старания в службе не проявлял, свою физическую немощь не устранил, был нелюдимым, психовал и истерил. Поэтому его часто ставили в наряд или определяли на хозработы. В общем, либо сортир драил, либо картошку перебирал».
По словам ветеранов, Гаравского даже не ставили на охрану общественного порядка, якобы потому, что однажды он жестоко избил за уличное шествие неформала и отобрал у того вещи. «Командир строго наказал его и приказал на службу больше не назначать, за необоснованную жестокость и цинизм. (Хотя надо было отдавать под трибунал)», — указано в письме.
Ветераны говорят, что команда формировать СОБР поступила в июле 1999-го. Сначала собрали «костяк» из офицеров, прапорщиков и солдат срочной службы. Через пару месяцев взяли еще срочников, которые прошли испытательный срок — их переводили на контракт и зачисляли в отряд.
«Первая группа была сформирована во второй половине октября 1999 года, и в то же время приняла боевое крещение: участвовала в захвате ОПГ, состоявшей из вооруженных преступников. Опять же, по настоянию все того же [неназванного] полковника, Гаравского зачислили кандидатом в СОБР, так как в отряде больше платили. Юра не сдал нормативы по физподготовке и огневой, поэтому постоянно заступал на внутреннее дежурство и ремонтировал помещение для размещения отряда. Стоял вопрос о его непригодности для спецназа».
Темное прошлое?
А в конце 1999 года, пишут ветераны, Гаравский был задержан сотрудниками ГУБОПиК и бойцами СПБТ «Алмаз» за вымогательство у гражданских лиц крупной суммы денег способом, опасным для жизни.
«Дело рассматривал военный трибунал. Юра получил срок — 4 года лишения свободы. Отбывал наказание в СИЗО № 1 г. Минска в качестве баландера. Там попал под покровительство начальника СИЗО № 1 Алкаева, который позже бежал в Германию».
Утверждается, что за смягчение режима и поблажки администрация использовала Гаравского как «наседку» для внутрикамерной разработки подследственных и «вышибалу мозгов», который бил за несговорчивость.
Сам Гаравский раньше
После отсидки Юрий Гаравский, по словам бывших сослуживцев, работал охранником в ночном клубе «Реактор», потом кладовщиком в фирме по продаже продукции птицеводства — и, мол, с обоих мест его выгнали за хищения. После, обвиняют авторы письма, тот занялся выбиванием долгов или мошенничеством (от имени друга или родственника высокопоставленного силовика).
«Когда чаша терпения у людей переполнилась, они стали предъявлять Гаравскому претензии. Однако в это время Юра попадает в ДТП».
Авторы указывают, что бывший сослуживец, будучи пьяным (сам Гаравский это отрицал. — Прим. TUT.BY), врезался в грузовик, «чуть остался живой», а дело «с трудом удалось замять». Мужчина обратился к Дмитрию Павличенко, председателю ветеранской организации, чтобы помог с работой, и там «пожалели инвалида». Но через год, мол, опять поймали на хищении, да и уволили, но без какого-либо дела.
«Его вдруг взяли директором фирмы с ну очень большим окладом. Однако позже выяснилось — фирма-однодневка была создана для проведения единственной, но очень крупной и очень сомнительной сделки. По итогу возбуждено уголовное дело Департаментом финансовых расследований КГК против Гаравского и его компании по хищению довольно серьезной суммы».
Вскоре, пишут ветераны, Юрий Гарвский в который раз пришел к бывшим сослуживцам за помощью и просил денег на лечение.
«Как признался сейчас Дмитрий Валерьевич [Павличенко], собирали и давали деньги Гаравскому из жалости. Он говорил: нельзя даже самого дрянного человека загонять в угол. (…) [Теперь] Юра решился на этот авантюристический шаг. К чему он приведет?..».
«Это голимое сведение счетов!»
В конце письма есть и личное обращение к Юрию Гаравскому:
«Еще попробуй опровергнуть материалы уголовных дел, заведенных на тебя, опровергнуть нас — твоих бывших сослуживцев, которые делились с тобой последним, вынуждены были дышать с тобой одним воздухом. (…) Те, кого ты оболгал и подставил в своих бумажках, тоже передают тебе привет. В этих списках ты указал тех, кто в разное время соприкасался с тобой по службе, уличал тебя в проступках и кражах, наказывал и даже поколачивал тебя. Это голимое сведение счетов! А насчет документов, которые ты хочешь представить миру. Так кроме графиков нарядов и книг учета тебе не доверяли ничего. Не ври и не зарывайся, [оскорбительное слово]!».
Второе письмо подписано именем самого Дмитрия Павличенко, полковника в отставке и председателя ветеранской ассоциации «Честь». Оно гораздо более краткое.
«Некоторые недобросовестные СМИ и частные лица пытаются опорочить меня и других наших братьев, и спецназ в целом. (…) Он опозорил наши ряды и был уволен по дискредитации высокого звания спецназовца».
Павличенко даже попросил прощения у сослуживцев, что несколько лет под свою личную ответственность от имени ассоциации «Честь» помогал Гаравскому.
«Я проявил излишнюю жалость и сострадание не к бывшему уголовнику, но к больному и отчаявшемуся человеку и бывшему сослуживцу. (…) Никому больше себя он этими выдуманными „показаниями“ не навредил. Время покажет и рассудит. (…) В этой ситуации прав окажется тот, кто скажет последнее слово. А оно за законом и справедливостью».
Напомним, Юрий Гаравский в интервью, размещенном 16 декабря на сайте Deutsche Welle,
Также экс-собровец утверждает, что принимал участие в похищении экс-главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского 16 сентября 1999 года. По словам Гаравского, джип возвращавшихся из бани Гончара и Красовского был заблокирован двумя машинами с бойцами СОБРа, часть из которых похищала Захаренко (всего участвовало восемь человек). Гончара и Красовского вытащили из автомобиля, рассадили по машинам похитителей и отвезли в окрестности Бегомля, где находилась законсервированная военная база, на которой располагался СОБР. Павличенко якобы застрелил Гончара и Красовского, тела убитых были закопаны. Гаравский отметил, что у Гончара на стопе не было двух пальцев.
Как сегодня
Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского — в марте 2006 года.
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Сбежавший в Германию Юрий Гаравский оболгал своих бывших сослуживцев и лично экс-командира СОБРа. Такое заявление опубликовала на своем сайте ассоциация...
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