«Сослуживцы Гаравского» и сам Павличенко ответили на обвинения: «Это голимое сведение счетов!»

Источник материала: Tut.by

Сбежавший в Германию Юрий Гаравский оболгал своих бывших сослуживцев и лично экс-командира СОБРа, полковника в отставке Дмитрия Павличенко, обвинив их в причастности к убийству исчезнувших оппозиционных политиков в 1990-х. Такой ответ на заявление Гаравского опубликовала на своем сайте ассоциация ветеранов подразделений спецназначения войск МВД «Честь».



Скриншот из фильма Deutsche Welle «Die Morde von Minsk»

Помощник председателя ассоциации «Честь» Сергей Матвиенко подтвердил TUT.BY, что заявление ветеранов спецназа внутренних войск по поводу заявления Юрия Гаравского на сайте — подлинное: «Я знаю этих людей и могу за них ручаться, а Гаравский подлый человек».

На сайте появились два письма: одно от имени бывших сослуживцев Гаравского, второе, чуть позже, лично от Дмитрия Павличенко.

«Белорусская ассоциация ветеранов подразделений специального назначения войск МВД оказалась втянута в скандальную историю. Главное было привлечь к себе внимание, создав хоть какое-то информационное событие. (…) А иначе чем можно объяснить ту поспешность, с которой они состряпали всю эту постановку! Как можно поверить, что опытные западные журналисты повелись на непроверенные россказни ну очень, очень ненадежного человека. Это можно было рассказать как анекдот, что в принципе так и воспринимается сейчас, теми кто знал Юру лично, хоть когда-то с ним общался. Так почему для опытных журналистов DW (издания Deutsche Welle. — Прим. TUT.BY) это не стало очевидным? Трудности перевода?».

В первом тексте указано, что своим письмом ветераны спецназа Внутренних войск, бойцы и офицеры, намерены раскрыть «сущность» Юрия Гаравского.

«Наш командир, Павличенко Дмитрий Валерьевич — честный и благородный офицер. Поэтому он посчитал ниже своего достоинства обсуждать на людях тему этого проходимца, — указано в письме. — Каждый из нас в свое время служил с этим субъектом [Гаравским], и хочется поделиться своими впечатлениями, тем более, что он оболгал некоторых из нас и нашего командира, который до последнего верил ему, оказывал моральную и материальную помощь и, наверное, единственный пытался разглядеть в нем что-то человеческое, да просто жалел эту [оскорбительное слово]».

О службе Гаравского: взяли по протекции, а там «либо сортир драил, либо картошку перебирал»

В заявлении приводится множество нелицеприятных сведений о Юрии Гаравском, касающихся условий его приема на службу, самой службы, поведения, отношений с сослуживцами. Якобы Гаравский попал на срочную службу в подразделение по протекции: за него попросили родные, уговорили некоего полковника (имя не указано. — Прим. TUT.BY) забрать сына в спецназ, мол, «он отбился от рук и часто нарушал закон».

«В то время существовала такая практика: отправлять [оскорбительное слово] на перевоспитание в сильные подразделения. Юра старания в службе не проявлял, свою физическую немощь не устранил, был нелюдимым, психовал и истерил. Поэтому его часто ставили в наряд или определяли на хозработы. В общем, либо сортир драил, либо картошку перебирал».

По словам ветеранов, Гаравского даже не ставили на охрану общественного порядка, якобы потому, что однажды он жестоко избил за уличное шествие неформала и отобрал у того вещи. «Командир строго наказал его и приказал на службу больше не назначать, за необоснованную жестокость и цинизм. (Хотя надо было отдавать под трибунал)», — указано в письме.

Ветераны говорят, что команда формировать СОБР поступила в июле 1999-го. Сначала собрали «костяк» из офицеров, прапорщиков и солдат срочной службы. Через пару месяцев взяли еще срочников, которые прошли испытательный срок — их переводили на контракт и зачисляли в отряд.

«Первая группа была сформирована во второй половине октября 1999 года, и в то же время приняла боевое крещение: участвовала в захвате ОПГ, состоявшей из вооруженных преступников. Опять же, по настоянию все того же [неназванного] полковника, Гаравского зачислили кандидатом в СОБР, так как в отряде больше платили. Юра не сдал нормативы по физподготовке и огневой, поэтому постоянно заступал на внутреннее дежурство и ремонтировал помещение для размещения отряда. Стоял вопрос о его непригодности для спецназа».

Темное прошлое?

А в конце 1999 года, пишут ветераны, Гаравский был задержан сотрудниками ГУБОПиК и бойцами СПБТ «Алмаз» за вымогательство у гражданских лиц крупной суммы денег способом, опасным для жизни.

«Дело рассматривал военный трибунал. Юра получил срок — 4 года лишения свободы. Отбывал наказание в СИЗО № 1 г. Минска в качестве баландера. Там попал под покровительство начальника СИЗО № 1 Алкаева, который позже бежал в Германию».

Утверждается, что за смягчение режима и поблажки администрация использовала Гаравского как «наседку» для внутрикамерной разработки подследственных и «вышибалу мозгов», который бил за несговорчивость.

Сам Гаравский раньше указал, что уголовное дело о вымогательстве все-таки было, но приговор озвучили в 2001 году. Поэтому на момент исчезновения политиков он служил, а не сидел (про сам период в СИЗО говорить он не захотел). Бывший начальник СИЗО № 1 Олег Алкаев в интервью «Радио Свобода» уточнял , что Гаравского не знает.

После отсидки Юрий Гаравский, по словам бывших сослуживцев, работал охранником в ночном клубе «Реактор», потом кладовщиком в фирме по продаже продукции птицеводства — и, мол, с обоих мест его выгнали за хищения. После, обвиняют авторы письма, тот занялся выбиванием долгов или мошенничеством (от имени друга или родственника высокопоставленного силовика).

«Когда чаша терпения у людей переполнилась, они стали предъявлять Гаравскому претензии. Однако в это время Юра попадает в ДТП».

Авторы указывают, что бывший сослуживец, будучи пьяным (сам Гаравский это отрицал. — Прим. TUT.BY), врезался в грузовик, «чуть остался живой», а дело «с трудом удалось замять». Мужчина обратился к Дмитрию Павличенко, председателю ветеранской организации, чтобы помог с работой, и там «пожалели инвалида». Но через год, мол, опять поймали на хищении, да и уволили, но без какого-либо дела.

«Его вдруг взяли директором фирмы с ну очень большим окладом. Однако позже выяснилось — фирма-однодневка была создана для проведения единственной, но очень крупной и очень сомнительной сделки. По итогу возбуждено уголовное дело Департаментом финансовых расследований КГК против Гаравского и его компании по хищению довольно серьезной суммы».

Вскоре, пишут ветераны, Юрий Гарвский в который раз пришел к бывшим сослуживцам за помощью и просил денег на лечение.

«Как признался сейчас Дмитрий Валерьевич [Павличенко], собирали и давали деньги Гаравскому из жалости. Он говорил: нельзя даже самого дрянного человека загонять в угол. (…) [Теперь] Юра решился на этот авантюристический шаг. К чему он приведет?..».

«Это голимое сведение счетов!»

В конце письма есть и личное обращение к Юрию Гаравскому:

«Еще попробуй опровергнуть материалы уголовных дел, заведенных на тебя, опровергнуть нас — твоих бывших сослуживцев, которые делились с тобой последним, вынуждены были дышать с тобой одним воздухом. (…) Те, кого ты оболгал и подставил в своих бумажках, тоже передают тебе привет. В этих списках ты указал тех, кто в разное время соприкасался с тобой по службе, уличал тебя в проступках и кражах, наказывал и даже поколачивал тебя. Это голимое сведение счетов! А насчет документов, которые ты хочешь представить миру. Так кроме графиков нарядов и книг учета тебе не доверяли ничего. Не ври и не зарывайся, [оскорбительное слово]!».

Второе письмо подписано именем самого Дмитрия Павличенко, полковника в отставке и председателя ветеранской ассоциации «Честь». Оно гораздо более краткое.

«Некоторые недобросовестные СМИ и частные лица пытаются опорочить меня и других наших братьев, и спецназ в целом. (…) Он опозорил наши ряды и был уволен по дискредитации высокого звания спецназовца».



Фото: Беларусь сегодня

Павличенко даже попросил прощения у сослуживцев, что несколько лет под свою личную ответственность от имени ассоциации «Честь» помогал Гаравскому.

«Я проявил излишнюю жалость и сострадание не к бывшему уголовнику, но к больному и отчаявшемуся человеку и бывшему сослуживцу. (…) Никому больше себя он этими выдуманными „показаниями“ не навредил. Время покажет и рассудит. (…) В этой ситуации прав окажется тот, кто скажет последнее слово. А оно за законом и справедливостью».

Напомним, Юрий Гаравский в интервью, размещенном 16 декабря на сайте Deutsche Welle, утверждает , что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных белорусских политиков в конце 1990-х годов. В частности, по его словам, в похищении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко 7 мая 1999 года кроме него и на тот момент командира СОБРа Дмитрия Павличенко принимали участие еще семь человек. Оппозиционера выслеживали в течение нескольких недель. При похищении ему предъявили служебные документы и усадили в машину. По словам Гаравского, Захаренко не пытали, не вели видеосъемку, а сразу отвезли на учебную базу внутренних войск в районе Воловщины, где его якобы застрелил Павличенко. Затем тело Захаренко отвезли в крематорий Северного кладбища Минска и сожгли.

Также экс-собровец утверждает, что принимал участие в похищении экс-главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского 16 сентября 1999 года. По словам Гаравского, джип возвращавшихся из бани Гончара и Красовского был заблокирован двумя машинами с бойцами СОБРа, часть из которых похищала Захаренко (всего участвовало восемь человек). Гончара и Красовского вытащили из автомобиля, рассадили по машинам похитителей и отвезли в окрестности Бегомля, где находилась законсервированная военная база, на которой располагался СОБР. Павличенко якобы застрелил Гончара и Красовского, тела убитых были закопаны. Гаравский отметил, что у Гончара на стопе не было двух пальцев.

Как сегодня сообщает издание Naviny.by, родственники Красовского и Завадского уже подали ходатайство о возобновлении предварительного следствия по делам о похищениях в связи с показаниями Юрия Гаравского.

Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского — в марте 2006 года.