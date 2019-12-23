ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Снега нет, так хоть пахнуть Новым годом будет». В Могилеве заработали елочные базары

24.12.2019 19:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве второй день работают елочные базары. Всего в городе их открыли около 20 штук: на рынках, около крупных торговых центров. Мы посмотрели на цены и узнали, почему горожане покупают живые деревья.


Мы уже давали список мест, где в Могилеве будут работать елочные базары. Это рынки на проспектах Витебском, Шмидта (в районе дома № 11), улице Островского, а также на рынках «Придорожном», «Привокзальном», «Дубровенском», «Олимпийском» (улица Гоголя, 2б), около «Виленского», на мини-рынке «Казимировский», на улицах Бялыницкого-Бирули (район магазина «Брусничка»), Каштановой, 2, Кулешова (около дома 24а). Плюс — площадки около торговых центров «Арбат», «Перекресток-Центр», «Авеню», «Атлас», «Атриум».

Ближе к вечеру 24 декабря на площадке около «Атриума» работает только одна точка продажи живых елей. Предприниматель Людмила закупает деревья в лесхозе уже пятый год и, говорит, всегда получает товар такой, как заказывала: елки свежесрубленные, красивые, аккуратной конусообразной формы и пушистые.

Стоимость: до метра — 11 рублей, 1−1,7 метра — 15 рублей, 1,7 — 2,2 метра — 20 рублей, 2,2 — 3 метра — 30 рублей. Была сосна по 20 рублей за штуку, но всего 4 деревца, и их купили в первый же день.


— В этом году люди хотят сосну, постоянно спрашивают, будет ли еще, но с ней есть сложности. Если это дерево красивое, то оно здоровое, мощное, и рубить его на продажу лесхозам, я так понимаю, невыгодно — пусть лучше вырастет. К тому же сосна растет медленнее, чем ель.

Но и елки идут на ура. Только за первый день работы у Людмилы купили практически все, что она планировала продать за три-четыре дня, как это было в прошлом году, — около 50 деревьев. Пришлось заказывать в лесхозе еще партию. Там, говорит женщина, такой скорости продаж удивились.

Самый ходовой товар — полутораметровые ели. Но бывают и индивидуальные заказы на 3-метровые деревья, и такие елки предприниматель развозит бесплатно.

— В этом году, мне кажется, люди берут больше живых елей, потому что им хочется атмосферы Нового года. Снега нет, так хоть пахнуть праздником будет, — говорит Людмила.



На площадке около торгового центра «Арбат» работают две точки. Тут и деревьев больше, и выбор шире: елочные букеты, елки срубленные и в кадках, сосны. Все это — из питомника фермерского хозяйства «Зеленый рай» под Могилевом. Помните, мы о нем рассказывали?

Тут тоже быстрее всего раскупают полутора- и двухметровые деревья. Они стоят 15−20 рублей. И на елочные букеты из лапок тоже хороший спрос: они стоят от 50 копеек до 2 рублей. Есть совсем маленькие ели — 30 см по 5 рублей за дерево. Есть и 3-метровые за 120 рублей. Ели в кадках — от 30 до 45 рублей.





Напомним, лесхозы заявляли более низкие цены: 7 рублей за дерево высотой до 1 метра, 9,3 рубля — от 1 до 2 метров, 19,1 рубля — за дерево высотой 2−3 метра. Но предприниматели конкуренции не боятся.

— Лесхозы тоже продают свои ели — машина обычно утром приезжает. И да, цены у них ниже, но у нас ели специально выращены для продажи, а у них — с санитарной рубки. То есть разница во внешнем виде деревьев очевидна.


Какая ель хорошая:

— веточки «смотрят» вверх, а не опущены вниз;

— ветви упругие;

— цвет иголок — темный;

— стойкий хвойный запах.

Чтобы дерево сохранилось «свежим» как можно дольше, рекомендуют поместить его в ведро с песком и не ставить рядом с батареей. Песок должен быть относительно чистым и его нужно увлажнить, в воду можно добавить сахар. Тогда елка может и до февраля простоять, не потеряв ни иголочки.

Работать елочные базары будут примерно до 12.00 последнего дня года, 31 декабря.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Возьмите меня к себе жить». Истории семей по договору
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика