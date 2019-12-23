«Снега нет, так хоть пахнуть Новым годом будет». В Могилеве заработали елочные базары

Источник материала: Tut.by

В Могилеве второй день работают елочные базары. Всего в городе их открыли около 20 штук: на рынках, около крупных торговых центров. Мы посмотрели на цены и узнали, почему горожане покупают живые деревья.





Мы уже давали список мест , где в Могилеве будут работать елочные базары. Это рынки на проспектах Витебском, Шмидта (в районе дома № 11), улице Островского, а также на рынках «Придорожном», «Привокзальном», «Дубровенском», «Олимпийском» (улица Гоголя, 2б), около «Виленского», на мини-рынке «Казимировский», на улицах Бялыницкого-Бирули (район магазина «Брусничка»), Каштановой, 2, Кулешова (около дома 24а). Плюс — площадки около торговых центров «Арбат», «Перекресток-Центр», «Авеню», «Атлас», «Атриум».

Ближе к вечеру 24 декабря на площадке около «Атриума» работает только одна точка продажи живых елей. Предприниматель Людмила закупает деревья в лесхозе уже пятый год и, говорит, всегда получает товар такой, как заказывала: елки свежесрубленные, красивые, аккуратной конусообразной формы и пушистые.

Стоимость: до метра — 11 рублей, 1−1,7 метра — 15 рублей, 1,7 — 2,2 метра — 20 рублей, 2,2 — 3 метра — 30 рублей. Была сосна по 20 рублей за штуку, но всего 4 деревца, и их купили в первый же день.





— В этом году люди хотят сосну, постоянно спрашивают, будет ли еще, но с ней есть сложности. Если это дерево красивое, то оно здоровое, мощное, и рубить его на продажу лесхозам, я так понимаю, невыгодно — пусть лучше вырастет. К тому же сосна растет медленнее, чем ель.

Но и елки идут на ура. Только за первый день работы у Людмилы купили практически все, что она планировала продать за три-четыре дня, как это было в прошлом году, — около 50 деревьев. Пришлось заказывать в лесхозе еще партию. Там, говорит женщина, такой скорости продаж удивились.

Самый ходовой товар — полутораметровые ели. Но бывают и индивидуальные заказы на 3-метровые деревья, и такие елки предприниматель развозит бесплатно.

— В этом году, мне кажется, люди берут больше живых елей, потому что им хочется атмосферы Нового года. Снега нет, так хоть пахнуть праздником будет, — говорит Людмила.







На площадке около торгового центра «Арбат» работают две точки. Тут и деревьев больше, и выбор шире: елочные букеты, елки срубленные и в кадках, сосны. Все это — из питомника фермерского хозяйства «Зеленый рай» под Могилевом. Помните, мы о нем рассказывали?

Тут тоже быстрее всего раскупают полутора- и двухметровые деревья. Они стоят 15−20 рублей. И на елочные букеты из лапок тоже хороший спрос: они стоят от 50 копеек до 2 рублей. Есть совсем маленькие ели — 30 см по 5 рублей за дерево. Есть и 3-метровые за 120 рублей. Ели в кадках — от 30 до 45 рублей.













Напомним, лесхозы заявляли более низкие цены: 7 рублей за дерево высотой до 1 метра, 9,3 рубля — от 1 до 2 метров, 19,1 рубля — за дерево высотой 2−3 метра. Но предприниматели конкуренции не боятся.

— Лесхозы тоже продают свои ели — машина обычно утром приезжает. И да, цены у них ниже, но у нас ели специально выращены для продажи, а у них — с санитарной рубки. То есть разница во внешнем виде деревьев очевидна.





Какая ель хорошая:

— веточки «смотрят» вверх, а не опущены вниз;

— ветви упругие;

— цвет иголок — темный;

— стойкий хвойный запах.

Чтобы дерево сохранилось «свежим» как можно дольше, рекомендуют поместить его в ведро с песком и не ставить рядом с батареей. Песок должен быть относительно чистым и его нужно увлажнить, в воду можно добавить сахар. Тогда елка может и до февраля простоять, не потеряв ни иголочки.

Работать елочные базары будут примерно до 12.00 последнего дня года, 31 декабря.