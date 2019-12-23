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«Снега нет, так хоть пахнуть Новым годом будет». В Могилеве заработали елочные базары
24.12.2019 19:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве второй день работают елочные базары. Всего в городе их открыли около 20 штук: на рынках, около крупных торговых центров. Мы посмотрели на цены и узнали, почему горожане покупают живые деревья.
Мы уже
Ближе к вечеру 24 декабря на площадке около «Атриума» работает только одна точка продажи живых елей. Предприниматель Людмила закупает деревья в лесхозе уже пятый год и, говорит, всегда получает товар такой, как заказывала: елки свежесрубленные, красивые, аккуратной конусообразной формы и пушистые.
Стоимость: до метра — 11 рублей, 1−1,7 метра — 15 рублей, 1,7 — 2,2 метра — 20 рублей, 2,2 — 3 метра — 30 рублей. Была сосна по 20 рублей за штуку, но всего 4 деревца, и их купили в первый же день.
— В этом году люди хотят сосну, постоянно спрашивают, будет ли еще, но с ней есть сложности. Если это дерево красивое, то оно здоровое, мощное, и рубить его на продажу лесхозам, я так понимаю, невыгодно — пусть лучше вырастет. К тому же сосна растет медленнее, чем ель.
Но и елки идут на ура. Только за первый день работы у Людмилы купили практически все, что она планировала продать за три-четыре дня, как это было в прошлом году, — около 50 деревьев. Пришлось заказывать в лесхозе еще партию. Там, говорит женщина, такой скорости продаж удивились.
Самый ходовой товар — полутораметровые ели. Но бывают и индивидуальные заказы на 3-метровые деревья, и такие елки предприниматель развозит бесплатно.
— В этом году, мне кажется, люди берут больше живых елей, потому что им хочется атмосферы Нового года. Снега нет, так хоть пахнуть праздником будет, — говорит Людмила.
Тут тоже быстрее всего раскупают полутора- и двухметровые деревья. Они стоят 15−20 рублей. И на елочные букеты из лапок тоже хороший спрос: они стоят от 50 копеек до 2 рублей. Есть совсем маленькие ели — 30 см по 5 рублей за дерево. Есть и 3-метровые за 120 рублей. Ели в кадках — от 30 до 45 рублей.
— Лесхозы тоже продают свои ели — машина обычно утром приезжает. И да, цены у них ниже, но у нас ели специально выращены для продажи, а у них — с санитарной рубки. То есть разница во внешнем виде деревьев очевидна.
Какая ель хорошая:
— веточки «смотрят» вверх, а не опущены вниз;
— ветви упругие;
— цвет иголок — темный;
— стойкий хвойный запах.
Чтобы дерево сохранилось «свежим» как можно дольше, рекомендуют поместить его в ведро с песком и не ставить рядом с батареей. Песок должен быть относительно чистым и его нужно увлажнить, в воду можно добавить сахар. Тогда елка может и до февраля простоять, не потеряв ни иголочки.
Работать елочные базары будут примерно до 12.00 последнего дня года, 31 декабря.
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Узнали, что почем и где купить елку в кадке.
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