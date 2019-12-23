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«Иронию судьбы» в этом году покажут с изменениями
24.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Культовый фильм отреставрировали и покажут в FullHD-качестве (1080p). Будут ли обновлять «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказскую пленницу» — не сообщается.
Как пишет РБК, обновленную по моде «Иронию судьбы»
1. «Любовь и голуби» (24,3%);
2. «Ирония судьбы, Или С легким паром!» (22,7%);
3. «Иван Васильевич меняет профессию» (19,2%).
При составлении рейтинга учитывались только просмотры фильмов по «Первому». Данные за 2018 год.
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Культовый фильм отреставрировали и покажут в FullHD-качестве (1080p). Будут ли обновлять «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказскую пленницу» — не сообщается. Как...
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