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«Иронию судьбы» в этом году покажут с изменениями

24.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Иронию судьбы» в этом году покажут с изменениями

Культовый фильм отреставрировали и покажут в FullHD-качестве (1080p). Будут ли обновлять «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказскую пленницу» — не сообщается.

Как пишет РБК, обновленную по моде «Иронию судьбы» традиционно покажут в канун Нового года. И приводит список самых популярных советских фильмов, транслируемых по ТВ 31 декабря:

1.      «Любовь и голуби» (24,3%);

2.      «Ирония судьбы, Или С легким паром!» (22,7%);

3.      «Иван Васильевич меняет профессию» (19,2%).

При составлении рейтинга учитывались только просмотры фильмов по «Первому». Данные за 2018 год.

sb.by
 
 
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Культовый фильм отреставрировали и покажут в FullHD-качестве (1080p). Будут ли обновлять «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказскую пленницу» — не сообщается. Как...
 
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