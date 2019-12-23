«Иронию судьбы» в этом году покажут с изменениями

Источник материала: Вороновская газета





Культовый фильм отреставрировали и покажут в FullHD-качестве (1080p). Будут ли обновлять «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказскую пленницу» — не сообщается.

Как пишет РБК, обновленную по моде «Иронию судьбы» традиционно покажут в канун Нового года. И приводит список самых популярных советских фильмов, транслируемых по ТВ 31 декабря:

1. «Любовь и голуби» (24,3%);

2. «Ирония судьбы, Или С легким паром!» (22,7%);

3. «Иван Васильевич меняет профессию» (19,2%).

При составлении рейтинга учитывались только просмотры фильмов по «Первому». Данные за 2018 год.

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