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Орденом Матери награждены 70 женщин Гомельской и Гродненской областей

24.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №477 о награждении орденом Матери женщин, родивших и воспитавших пять и более детей, из Гомельской и Гродненской областей. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Орденом Матери награждены 70 женщин Гомельской и Гродненской областей

Награды удостоены 70 женщин. В частности, социальный работник Октябрьского территориального центра социального обслуживания населения Екатерина Божок, санитарка поликлиники Рогачевской центральной районной поликлиники Анна Воронкова, учительница средней школы №38 Гомеля Алла Данилевская, домохозяйка из Чечерска Нина Минина, животновод сельскохозяйственного производственного кооператива «Гродненский» Нина Гибинская.

Источник: БелТА

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №477 о награждении орденом Матери женщин, родивших и воспитавших пять и более детей, из
 
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