Что такое соглашение о детях и обязательно ли его составлять при разводе

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Согласно букве закона редакция газеты «Нясвіжскія навіны» и Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо продолжают совместный проект «Правовой меридиан», в котором освещаются вопросы правового характера, поступающие от читателей библиотеки. В проекте принимают участие юридическая консультация, суд и нотариальная контора Несвижского района.

На вопрос от жительницы нашего города о том, что такое Соглашение о детях и обязательно ли его составлять при расторжении брака, отвечает судья Несвижского района Олег ЛОГАЧЕВ.

— В целях обеспечения прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей супруги при расторжении брака могут заключить между собой Соглашение о детях в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для заключения мировых соглашений.

В этом Соглашении супруги могут определить, с кем из них будут проживать дети, каков будет порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов, порядок выезда из Республики Беларусь и иные вопросы воспитания и содержания детей после расторжения брака, если это не нарушает права и законные интересы детей и других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь.

В случае нарушения Соглашения о детях, оно подлежит исполнению в порядке, определенном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.

Еще один вопрос поступил уже от жителя городского поселка.

— После развода жена не разрешает видеть ребенка и забирать к себе. Куда обратиться?

— Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними и обязан принимать участие в их воспитании. Родитель, при котором проживают дети, не вправе препятствовать другому родителю общаться с детьми и участвовать в их воспитании.

Суд может принять решение об ограничении общения с ребенком одного или обоих родителей на определенный или не-определенный срок, если они нарушают Соглашение о детях или решение суда либо если их общение не отвечает интересам ребенка.

При вынесении решения о расторжении брака и наличии спора о воспитании и содержании детей суд определяет, с кем из родителей будут проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей в случае отсутствия Брачного договора или Соглашения о детях либо если Брачным договором или Соглашением о детях эти вопросы не урегулированы.

«НН».