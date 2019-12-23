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В Минске вынесли приговор напавшему на ЛГБТ-компанию

24.12.2019 20:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ленинский районный суд Минска 24 декабря вынес приговор по делу об избиении компании геев. Обвиняемый — 19-летний Иван Г. приговорен к 1,5 годам «домашней химии». Также он должен выплатить 5 тысяч 400 рублей компенсации морального ущерба. Об этом сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Радыё Свабода

Инцидент произошел в ночь на 25 августа в Минске в районе Октябрьской улицы. По версии следствия, обвиняемый Иван Г. вечером 24 августа распил с другом бутылку водки — 0,7 литра на двоих. Потом парни встретили подругу и оказались вместе на автозаправке на улице Ленина, где продолжали отдыхать. Там Иван Г. 5 раз ударил Артема С., еще не менее 6 раз ударил Андрея Г. и 2 раза толкнул Яну Я. В той драке пострадал и режиссер и оператор документального кино Николай Куприч. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Государственный обвинитель просил суд приговорит Ивана Г. к 1,5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и признать отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление было совершено из-за ненависти к ЛГБТ-сообществу.

Обвиняемый вину признал полностью. Как рассказал Иван Г. на суде, внимание на ребят он обратил потому что те обнимались и целовались.

— Я подошел уточнить, они геи. Спросил, но ответа не получил. Мне предложили пройти с ними в гей-клуб. Я толкнул одного из них, С., и несколько раз его ударил в голову.

Парень говорит, что вел себя агрессивно потому, что много выпил и попросил у пострадавших прощение.

Николай Куприч в комментарии «Радыё Свабода» сказал, что не верит в искренность извинений Ивана Г., но приговором суда доволен.

«Мы даже предлагали более мягкое наказание, всего месяц ареста, но суд решил иначе. Пусть побудет полтора года под ограничением свободы, может, это станет для него уроком. Но пока не вижу, чтобы он особо переживал», — сказал Куприч. Куприч после нападения.


Куприч после нападения. Фото: Радыё Свабода

Иван Г. заявил, что обжаловать приговор не будет. Пострадавшие решением суда также остались довольны.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный обвинитель просил суд приговорит Ивана Г. к 1,5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и признать отягчающим...
 
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