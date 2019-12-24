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«Ваша Снегурочка убежала!». Посмотрели, как по Витебску ездит по-настоящему новогодний троллейбус
25.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы не поверите, случилось новогоднее чудо: обычно хмурые или серьезные в общественном транспорте люди… улыбаются! Потому что невозможно не улыбаться в троллейбусе, в котором водитель — Снегурочка, а кондуктор — Дед Мороз. Именно такая забавная команда работает сейчас в витебском троллейбусе № 12. В сочельник, накануне католического Рождества, TUT.BY проехал по самому праздничному городскому маршруту. Но начнем мы с самой главной новости, которую услышали в новогоднем троллейбусе: снег скоро будет! Дедушка Мороз обещал.
По 12-му маршруту (Вокзал — Медуниверситет — улица Терешковой — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3) ходят два бесконтактных троллейбуса. В № 219 работает веселый новогодний экипаж.
Дожидаемся троллейбус на остановке на железнодорожном вокзале. Заходим — и ахаем! В салоне стоит нарядная елочка. На поручнях сверкает мишура. На окнах — снежинки, снегири, снеговики и т.д. За рулем — Снегурочка, а билеты продает Дед Мороз. В новогоднюю «сказку» пассажиров везет водитель Ольга Логунова, а роль главного зимнего волшебника исполняет кондуктор Ирина Хамцова.
— Проезд подорожал! — сообщает Дедушка Мороз одной из пассажирок.
— Совсем недавно же подняли стоимость. И что, снова? — недоумевает женщина.
— 60 копеек плюс три улыбки! — смеется кондуктор.
— А-а-а-а! — улыбается горожанка.
Следующий пассажир — пожилая женщина. Она переживает, что долго считает мелочь за проезд:
— Ой, Дедушка, подождите. Я плохо вижу, пока найду эти копейки…
— Не торопитесь. До Нового года еще неделя, так что успеем доехать, — терпеливо ждет оплату кондуктор.
Потом поворачивается с «катушкой» билетов к другой женщине. Она говорит, что проезд оплатит муж, который стоит дальше.
— А вы не боитесь, что я его заморожу?
— Нет, можете вообще его себе забрать.
— Зачем он мне? У меня Снегурочка есть, — говорит волшебник и идет дальше по салону.
По пути Дедушка со всеми балагурит и никому не оказывает в селфи. А горожане тут же выкладывают эти фото в соцсети. Одна девушкаделает с Морозом селфи и, перед тем как выйти на своей остановке, дарит ему сувенирную мышку — символ 2020 года.
— Спасибо огромное! — немного растерялся Дед Мороз. Все же подарки привык обычно делать он: за стишок или песенку угощает конфетами не только маленьких пассажиров, но и взрослых.
К детям Дед Мороз особенно внимателен.
— Смотри, мамочку не обижай. И почаще ее целуй. Я буду проверять! — говорит он на прощание одному малышу.
Кто-то из пассажиров жалеет Деда Мороза, что он целый день ходит по салону с посохом и в жаркой шубе.
— Да у меня под шубой — стринги. Я, чуть что, шубу скину — и не будет мне жарко!
Пассажиры хохочут.
Дорога в праздничном троллейбусе летит незаметно. И вот мы уже примерно на середине маршрута, на улице Терешковой. Вдруг из транспорта выбегает Снегурочка.
— Дедушка Мороз, а Снегурочка-то вас покинула! — сообщает волшебнику мужчина.
— Сейчас вернется. Побежала «рога» снять: в Билево троллейбус идет на автономном ходу, — объясняет кондуктор.
Не прошло и полминуты, как водитель снова на своем месте — и мы продолжаем путь в «сказку».
Выдавая билет очередному пассажиру, зимний волшебник громко, чтобы слышали все, объявляет:
— А снег скоро будет! Его уже везут на оленях, я заказал.
— Ай, Дедушка, пока эти олени до нас доберутся… — не верит кто-то.
— Привезут-привезут к нам снег, вот увидите!
На конечной — в микрорайоне Билево-3 — у Ольги Логуновой и Ирины Хамцовой десятиминутный перерыв.
Транспортники рассказывают, что в этот раз решили встретить Новый год как-то особенно. И придумали. Вначале просто украсили салон троллейбуса — Ирина вырезала снежинки, а игрушки с мишурой обе принесли из дома. А потом купили костюмы Деда Мороза и Снегурочки, нарядились и вышли в рейс.
— Ездим так уже вторую неделю. И пассажиры оценили! Мы даже не ожидали, что им так понравится. В образе Снегурочки и Деда Мороза очень интересно работать. Довольны и дети, и взрослые. Хочется подарить людям праздник. И когда нас благодарят за работу, мы очень рады. Улыбка и «спасибо» дорогого стоят, — признается водитель Ольга Логунова.
— Я бы и целый год так работала, — дополняет Ирина Хамцова. — Не надо и тех премий, главное — чтобы люди улыбались.
Снегурочка говорит, что выручка в новогоднем троллейбусе увеличилась:
— Многие специально ждут наш троллейбус, чтобы проехать хотя бы несколько остановок, даже если им не по пути. Потом выходят и пересаживаются в нужный транспорт.
С 26 декабря в этом экипаже произойдут некоторые изменения. Ирина Хамцова пойдет в отпуск, поэтому на посту кондуктора ее сменит Ольга Логунова. Она по-прежнему будет в роли Снегурочки. А на водительское кресло сядет Дед Мороз — и это будет уже мужчина.
Снегурочка — а Ольга Логунова водит троллейбус уже 10 лет — отмечает, что в салоне все внимание пассажиров в основном направлено на Деда Мороза, но зато ее приветствуют на дороге многие водители:
— Машут руками — шоферы и легковушек, и автобусов, и маршруток. Фотографируют!
Заместитель директора филиала «Городской электрический транспорт Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранса» Виктор Кожух рассказал TUT.BY, что новогоднего электротранспорта в Витебске, оказывается, много:
— Сейчас по городу ходят пять троллейбусов и 10 трамваев, украшенных праздничной символикой. Начали они работать с 20 декабря и будут радовать пассажиров до православного Рождества, 7 января.
В этом году «Горэлектротранс» проводит конкурс между водителями — на лучший новогодний троллейбус и трамвай. Это была инициатива самих работников.
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Вы не поверите, случилось новогоднее чудо: обычно хмурые или серьезные в общественном транспорте люди… улыбаются! Потому что невозможно не улыбаться в...
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