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«Ваша Снегурочка убежала!». Посмотрели, как по Витебску ездит по-настоящему новогодний троллейбус

25.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы не поверите, случилось новогоднее чудо: обычно хмурые или серьезные в общественном транспорте люди… улыбаются! Потому что невозможно не улыбаться в троллейбусе, в котором водитель — Снегурочка, а кондуктор — Дед Мороз. Именно такая забавная команда работает сейчас в витебском троллейбусе № 12. В сочельник, накануне католического Рождества, TUT.BY проехал по самому праздничному городскому маршруту. Но начнем мы с самой главной новости, которую услышали в новогоднем троллейбусе: снег скоро будет! Дедушка Мороз обещал.

По 12-му маршруту (Вокзал — Медуниверситет — улица Терешковой — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3) ходят два бесконтактных троллейбуса. В № 219 работает веселый новогодний экипаж.


Дожидаемся троллейбус на остановке на железнодорожном вокзале. Заходим — и ахаем! В салоне стоит нарядная елочка. На поручнях сверкает мишура. На окнах — снежинки, снегири, снеговики и т.д. За рулем — Снегурочка, а билеты продает Дед Мороз. В новогоднюю «сказку» пассажиров везет водитель Ольга Логунова, а роль главного зимнего волшебника исполняет кондуктор Ирина Хамцова.


— Проезд подорожал! — сообщает Дедушка Мороз одной из пассажирок.

— Совсем недавно же подняли стоимость. И что, снова? — недоумевает женщина.

— 60 копеек плюс три улыбки! — смеется кондуктор.

— А-а-а-а! — улыбается горожанка.

Следующий пассажир — пожилая женщина. Она переживает, что долго считает мелочь за проезд:

— Ой, Дедушка, подождите. Я плохо вижу, пока найду эти копейки…

— Не торопитесь. До Нового года еще неделя, так что успеем доехать, — терпеливо ждет оплату кондуктор.

Потом поворачивается с «катушкой» билетов к другой женщине. Она говорит, что проезд оплатит муж, который стоит дальше.

— А вы не боитесь, что я его заморожу?

— Нет, можете вообще его себе забрать.

— Зачем он мне? У меня Снегурочка есть, — говорит волшебник и идет дальше по салону.



По пути Дедушка со всеми балагурит и никому не оказывает в селфи. А горожане тут же выкладывают эти фото в соцсети. Одна девушкаделает с Морозом селфи и, перед тем как выйти на своей остановке, дарит ему сувенирную мышку — символ 2020 года.

— Спасибо огромное! — немного растерялся Дед Мороз. Все же подарки привык обычно делать он: за стишок или песенку угощает конфетами не только маленьких пассажиров, но и взрослых.


К детям Дед Мороз особенно внимателен.

— Смотри, мамочку не обижай. И почаще ее целуй. Я буду проверять! — говорит он на прощание одному малышу.

Кто-то из пассажиров жалеет Деда Мороза, что он целый день ходит по салону с посохом и в жаркой шубе.

— Да у меня под шубой — стринги. Я, чуть что, шубу скину — и не будет мне жарко!

Пассажиры хохочут.



Дорога в праздничном троллейбусе летит незаметно. И вот мы уже примерно на середине маршрута, на улице Терешковой. Вдруг из транспорта выбегает Снегурочка.

— Дедушка Мороз, а Снегурочка-то вас покинула! — сообщает волшебнику мужчина.

— Сейчас вернется. Побежала «рога» снять: в Билево троллейбус идет на автономном ходу, — объясняет кондуктор.


Не прошло и полминуты, как водитель снова на своем месте — и мы продолжаем путь в «сказку».

Выдавая билет очередному пассажиру, зимний волшебник громко, чтобы слышали все, объявляет:

— А снег скоро будет! Его уже везут на оленях, я заказал.

— Ай, Дедушка, пока эти олени до нас доберутся… — не верит кто-то.

— Привезут-привезут к нам снег, вот увидите!


На конечной — в микрорайоне Билево-3 — у Ольги Логуновой и Ирины Хамцовой десятиминутный перерыв.

Транспортники рассказывают, что в этот раз решили встретить Новый год как-то особенно. И придумали. Вначале просто украсили салон троллейбуса — Ирина вырезала снежинки, а игрушки с мишурой обе принесли из дома. А потом купили костюмы Деда Мороза и Снегурочки, нарядились и вышли в рейс.

— Ездим так уже вторую неделю. И пассажиры оценили! Мы даже не ожидали, что им так понравится. В образе Снегурочки и Деда Мороза очень интересно работать. Довольны и дети, и взрослые. Хочется подарить людям праздник. И когда нас благодарят за работу, мы очень рады. Улыбка и «спасибо» дорогого стоят, — признается водитель Ольга Логунова.

— Я бы и целый год так работала, — дополняет Ирина Хамцова. — Не надо и тех премий, главное — чтобы люди улыбались.


Снегурочка говорит, что выручка в новогоднем троллейбусе увеличилась:

— Многие специально ждут наш троллейбус, чтобы проехать хотя бы несколько остановок, даже если им не по пути. Потом выходят и пересаживаются в нужный транспорт.

С 26 декабря в этом экипаже произойдут некоторые изменения. Ирина Хамцова пойдет в отпуск, поэтому на посту кондуктора ее сменит Ольга Логунова. Она по-прежнему будет в роли Снегурочки. А на водительское кресло сядет Дед Мороз — и это будет уже мужчина.

Снегурочка — а Ольга Логунова водит троллейбус уже 10 лет — отмечает, что в салоне все внимание пассажиров в основном направлено на Деда Мороза, но зато ее приветствуют на дороге многие водители:

— Машут руками — шоферы и легковушек, и автобусов, и маршруток. Фотографируют!


Заместитель директора филиала «Городской электрический транспорт Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранса» Виктор Кожух рассказал TUT.BY, что новогоднего электротранспорта в Витебске, оказывается, много:

— Сейчас по городу ходят пять троллейбусов и 10 трамваев, украшенных праздничной символикой. Начали они работать с 20 декабря и будут радовать пассажиров до православного Рождества, 7 января.


В этом году «Горэлектротранс» проводит конкурс между водителями — на лучший новогодний троллейбус и трамвай. Это была инициатива самих работников.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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