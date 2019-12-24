|
«Целоваться ходили в парки, в место потемнее». Очевидцы 70-х - о Брежневе, Афганской войне и кино
25.12.2019 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Семидесятые годы в СССР — это брежневский застой, дефицитные продукты, вещи и блат, начало Афганской войны и усиленное строительство Байкало-Амурской магистрали. Мы пригласили в студию людей, чья молодость пришлась на это десятилетие, и узнали, какими эти события были для них.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Важнее было сходить в магазин, чем обсуждать, кого целовал Брежнев».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)