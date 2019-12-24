«Целоваться ходили в парки, в место потемнее». Очевидцы 70-х - о Брежневе, Афганской войне и кино

Источник материала: Tut.by

Семидесятые годы в СССР — это брежневский застой, дефицитные продукты, вещи и блат, начало Афганской войны и усиленное строительство Байкало-Амурской магистрали. Мы пригласили в студию людей, чья молодость пришлась на это десятилетие, и узнали, какими эти события были для них.