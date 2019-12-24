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Запрет на лов налима вводится в Беларуси с 25 декабря по 28 февраля

25.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Запрет на лов налима обыкновенного в рыболовных угодьях Беларуси будет действовать с 25 декабря по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Запрет на лов налима вводится в Беларуси с 25 декабря по 28 февраля

«В соответствии с законодательством, если вы выловили налима в период запрета, рыбу нужно выпустить живой в рыболовные угодья», — отметили в БООР.

Запрет вводится для сохранения ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы. Добыча налима обыкновенного во время запрета обойдется нарушителям в крупную сумму — 27 базовых величин (в настоящее время 1 БВ равна Br25,5, с 1 января — Br27) за каждую особь.

Источник: БелТА

 
 
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Запрет на лов налима обыкновенного в рыболовных угодьях Беларуси будет действовать с 25 декабря по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в
 
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