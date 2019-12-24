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В Беларуси удвоилось количество корыстных киберпреступлений. Что делать?
25.12.2019 12:30 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В 2019 году в Беларуси зафиксирован рост более, чем в два раза киберпреступлений по сравнению с предыдущим годом. По просьбе БДГ ситуацию комментирует эксперт Александр Сушко.
В Беларуси наблюдается рост количества киберпреступлений. Для сравнения: в 2015 году их было зарегистрировано 2 440, в 2018 году – 4 741. Статистики за 2019 год пока еще нет, но Следственный комитет
Справка БДГ: К киберпреступлениям в Беларуси обычно относят нарушение статьи 212 Уголовного кодекса Беларуси «Хищение путем использования компьютерной техники»: хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации; либо сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Кроме того в УК есть глава 31 «Преступления против информационной безопасности», которая включает статьи 349 – 355: там речь идет о несанкционированном доступе к компьютерной информации, ее модификации, компьютерном саботаже, разработке, использовании либо распространении вредоносных программ и т. д.
Мы попросили прокомментировать статистику руководителя минского офиса российской частной компании по расследованию киберпреступлений Group-IB Александром Сушко, который ранее возглавлял управление по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Беларуси. По словам Сушко, основная причина роста количества киберпреступлений – проникновение технологий. «То, что раньше у каждого человека карточка была только для получения наличных в банкомате, то на сегодняшний день таких карточек десятки – и виртуальные, и реальные, и Apple Pay, и Samsung Pay. Собственно в банкоматах мы людей практически не видим», – констатирует эксперт.
Действительно, по
Александр Сушко указывает также на фактор присутствия онлайн поколений, которые не сталкивались со всплеском преступности конца 80-х – начала 90-х годов. С одной стороны, они готовы платить онлайн: «Давайте мы в игре что-то купим, давайте мы еще какой-то персонаж прокачаем, обвеску на танк купим». С другой стороны, они не особенно беспокоятся о рисках.
«Люди 30-40 лет и старше где-то жили, во дворе ходили, понимают, что если в реальной жизни есть опасность, то в виртуальной тоже, нужно беспокоиться об этом. Их дети думают, что все кругом хорошо, потому что они на улице это не встречали, в драках район на район не участвовали, с грабежом на улице не сталкивались. Они не понимают рисков. А сороколетние не умеют научить детей как себя там вести безопасно онлайн, потому что они сами этого не знают. Да и они не ходят там в интернете, где ходят наши дети», – говорит Сушко.
Политолог Александр Автушко-Сикорский
Александр Сушко рекомендует пострадавшим обращаться в территориальные подразделения МВД (РУВД) или звонить по телефону 102.
И что милиционер из РУВД может сделать с заблокированным компьютером? «Милиция территориального уровня может позвонить в более высокий – республиканский, областной либо города Минска. Приедет специалист, который более в этом разбирается», – объясняет Сушко. То есть пострадавшему не нужно искать самостоятельно выход на специалиста.
Есть еще одна часть преступлений, когда создается фальшивый аккаунт в социальной сети под видом моего аккаунта – кража цифровой личности. Есть один путь – я могу пойти
«Человеку нужно обратиться в социальную сеть – пожаловаться на фейковый аккаунт. А второй путь в зависимости от того кейса, что публикуют в этом аккаунте. Если просто сделали клон-страничку, то здесь по-сути нет состава уголовного преступления», – считает Сушко.
Была история с украинским парламентарием Надеждой Савченко, фейковый аккаунт в Twitter полностью повторял то, что она писала в официальном аккаунте в Facebook,
Эксперт констатирует, что это кейс кражи цифровой личности, подстройка под нее: «Потом злоумышленник решает свое черное дело запускать – либо монетизировать (например просить деньги у знакомых жертвы – ред.), либо информацию какую-то негативную распространить. Иногда потом и не разберешься, где собственно цифровая личность настоящая и где нет».
Сушко говорит, что реальное количество киберпреступлений как минимум в 10 раз больше, чем фиксирует статистика правоохранительных органов. «Мы же понимаем, что есть айсберг. То, что внизу, если тот, кто плывет на корабле не видит, то будет проблема. А если рядом будет плыть полицейский катер – он в этой ситуации все равно поднырнет и увидит, что те же правоохранители регулируют уже только серьезные правонарушения», – считает эксперт. По его мнению, мелкие правонарушения – это уровень ответственности бизнеса. «Facebook это уже сделал, PayPal это уже сделал, Alibaba это уже сделала. Если возникает хищение с Alibaba, ты можешь писать в поддержку и тебе поддержка качественно предоставит все доказательства, которые свидетельствовали, что происходило. Они предоставляют это чтобы ты предоставил в правоохранительные органы», – объясняет Сушко.
DDoS-атаки, на которые жалуются владельцы сайтов, по белорусскому УК относятся к категории – компьютерный саботаж. Тут может быть упущенная выгода интернет-магазина, но может быть и подмена информации. «Сейчас очень много политически мотивированных преступных групп, некоторые из них спонсируют государства. И тогда возникает вопрос: ты должен понимать те риски, в которых ты участвуешь, бизнес – это потеря денег, а если ты ресурс информационный либо государственный, то ты должен понимать, что тебя может атаковать другая страна, но только не военным оружием, а кибероружием», – говорит эксперт.
По его словам, «для того, чтобы не допускать DDoS-атак бизнес должен заранее смотреть критичность своих сервисов, информации. На сегодняшний день существуют десятки сервисов как в Беларуси, так и за ее пределами, которые позволяют отражать DDoS-атаки любого уровня. Здесь просто вопрос стоимости».
Специально для БДГ Павел Быковский
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В 2019 году в Беларуси зафиксирован рост более, чем в два раза киберпреступлений по сравнению с предыдущим годом. По просьбе БДГ ситуацию комментирует эксперт...
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