Власть предлагает народу обсудить, как изменить КоАП

Источник материала: Tut.by

Президент распорядился создать межведомственную экспертную комиссию по подготовке корректировок Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Предложений и пожеланий ждут и от белорусов, сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси.





Комиссию возглавит заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс. В состав комиссии также вошли сотрудники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества.

Комиссия изучит мнения не только представителей государственных органов, но и простых белорусов.

Предложения в письменном и электронном виде предлагается направлять до 24 января 2020 года с помощью электронной почты opros@ncpi.gov.by , аккаунтов в социальных сетях «ВКонтакте» , «Одноклассники» , Facebook , Twitter и специальной темы на Правовом форуме Беларуси.

Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.

Как хотят изменить КоАП

Напомним, на прошедшем на прошлой неделе совещании Александр Лукашенко раскритиковал «палочно-галочную систему» привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. Президент поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.

Своим мнением по изменению КоАП поделились заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс и председатель Верховного суда Валентин Сукало . Пока предлагаемые корректировки выглядят так:

выделить в отдельную группу нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации;

все административные правонарушения надо разделить на категории по степени общественной опасности и правовым последствиям;

сократить отдельные органы, которые могут выносить административные взыскания;

сделать в санкциях возможность предупреждения в качестве административного взыскания.