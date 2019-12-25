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Власть предлагает народу обсудить, как изменить КоАП
26.12.2019 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент распорядился создать межведомственную экспертную комиссию по подготовке корректировок Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Предложений и пожеланий ждут и от белорусов,
Комиссию возглавит заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс. В состав комиссии также вошли сотрудники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества.
Комиссия изучит мнения не только представителей государственных органов, но и простых белорусов.
Предложения в письменном и электронном виде предлагается направлять до 24 января 2020 года с помощью электронной почты
Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.
Как хотят изменить КоАП
Напомним, на прошедшем на прошлой неделе совещании Александр Лукашенко
За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. Президент поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.
Своим мнением по изменению КоАП поделились заместитель главы Администрации президента
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Собранные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке нового законодательного акта.
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