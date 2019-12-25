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В Гродно в следующем году откроются бар-пивоварня, кафе-пекарня и несколько хостелов

26.12.2019 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За 2019 год городские власти сдали в аренду 57 неиспользуемых помещений в центре Гродно. В итоге, в следующем году на центральных улицах города появятся новые хостелы, отели, бары и рестораны, рассказывает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Например, в подвалах дома № 1 на улице Советской появится новое кафе-пекарня. Здесь будут подавать блюда белорусской, литовской и польской кухни. Ремонтные работы сейчас идут полным ходом.

— Когда мы увидели эти подземелья, сразу же обратились к историческим источникам, из которых узнали, что здесь располагались пекарня, затем аптека, — рассказывает заместитель директора ООО «Клевер БИГ» Евгения Гаврицкая. — Об этом свидетельствуют найденные в подвале аптекарские бутылочки. Они собраны и пока хранятся в нашем ресторане «Бакст». В отвалах земли также обнаружили огромный камень XVI века. Решили с дизайнерами и реставраторами сохранить его. Он ляжет под стекло и будет подсвечен, рядом разложат найденные бутылочки. Из подвала на Советскую площадь будет вести, как и столетия назад, вход. Разрешение на это получено в Министерстве культуры. Внутри все сохранят до мелочей, особенно кирпичную кладку и тяжелые своды.


Фото: grodnonews.by

На Советской, 3 долгое время пустовали квартиры после отселения жильцов. Когда их начало арендовать ООО «Карафуто», то первым делом предприниматели подсчитали площадь — 320 квадратных метров. А это как раз то, что подходит под небольшую гостиницу в центре города. Уже заказан проект. Отель откроется к республиканскому фестивалю национальных культур.

Индивидуальный предприниматель Ольга Шейбак в здании на Советской, 7 изначально планировала также переустроить бывшие квартиры под хостел, но в итоге это будет не хостел, а небольшой отель представительского класса. Откроется он в начале марта.

Небольшое помещение на улице Советской, 6 за сравнительно короткое время Наталья Лацкевич превратила в студию дизайна. Сегодня четыре ее сотрудника разрабатывают дизайны мебели и интерьеров. В студии сохранили потолки, кирпичную стену из старинного кирпича очистили и придали ему аутентичность.


Фото: grodnonews.by

Дом № 26 на улице Урицкого долгое время пустовал, но вот нашлись три арендатора, которые единой командой решили вдохнуть в здание вторую жизнь. Один из них, Игорь Горбунов, в своей части дома собирается открыть кафе с недорогой едой и хорошим пивом белорусского производителя. Предлагает работу опытным пивоварам, а они в городе еще есть. Открытие намечено на начало туристического сезона. Также благоустроят внутренний дворик так, чтобы не мешать жителям соседних домов.


Фото: grodnonews.by

Второй арендатор, Елена Прокопович, хочет открыть цивилизованную пивную и назвать ее «Груша». Почему? Как оказалось, в этом дворике в начале XX века была пивнушка, которую гродненцы называли «Груша» — по фамилии хозяйки. На втором этаже она откроет апарт-отель. Проект на согласовании, объект откроется в конце следующего года.

В здании на границе улиц Советской и Ожешко разместится гостиница эконом-класса. Владислав Жуковский, представитель литовской фирмы «Хоста Коста», рассказывает, что на первом этапе здесь будет 43 места. Сейчас полным ходом идут отделочные работы. Хостел откроется в марте.


Фото: grodnonews.by

Город меняется, что важно, при этом объединяя бизнес-проекты местных предпринимателей с исключительной историей Гродно.

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Теги: Гродно
 
 
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За 2019 год городские власти сдали в аренду 57 неиспользуемых помещений в центре Гродно. В итоге, в следующем году на центральных улицах города появятся новые хостелы,...
 
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