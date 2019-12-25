Титановый Юра. Парень, которому давали только 2% шансов, заново учится жить после падения со скейта

Источник материала: Tut.by

«Болтик. Бах. Все!» — с волнением рассказывает и жестикулирует, опасаясь, что его не поймут, Юра. Остальных подробностей он нам, как ни старается, сообщить не может. Мысли роятся, но оформить их в слова, а, тем более, в предложения парню пока тяжело. У него первая группа инвалидности. В ноябре ему исполнилось 20. И сейчас он заново учится жить. Эта история о том, как одно мгновение может перевернуть жизнь, а еще о том, что никогда нельзя терять надежду.





Полтора года назад Юра Литвинов был обычным подростком: учился в лицее на автослесаря, встречался с друзьями, громко бил в барабаны, а еще — катался на скейтборде. С тех пор в его жизни многое изменилось. Теперь друзья навещают редко, барабаны превратились в тренажеры, а про скейт в этом доме всем хочется забыть — и никогда больше не вспоминать.





Жизнь семьи изменилась 30 мая 2018 года. У Юры закончились занятия в лицее, потом он поработал пару часов в салоне сотовой связи, а после собрался покататься с друзьями на скейтбордах. Встретились, как обычно, на Киевском спуске в гомельском парке — излюбленном месте многих местных подростков. Юра мчал с крутого склона. Он делал так сотни раз, но тут вдруг что-то пошло не так — и парень неожиданно кубарем полетел вниз. Как потом выяснилось, в скейте выпал какой-то болтик, доска зашаталась под ногами и подросток потерял равновесие. Позже друзья рассказывали, как с разбитой головой Юра встал, отряхнул одежду от пыли, но тут же замертво рухнул на асфальт.

Через 20 минут его маме Галине из реанимобиля позвонят медики и скажут страшное: «Ваш сын в коме». Потом, после экстренной операции она услышит еще более страшное: «Шансы на жизнь — 2%».

— Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением острой субдуральной гематомой в левой гемисфере. Травматическое субарахноидальное кровоизлияние, — диагноз сына Галина знает наизусть — ей сказали, что с таким не живут.

Она тогда не поверила, молилась, плакала, снова молилась — и сутками не отходила от своего Юры.

— Корила себя за то, что не подумала раньше о том, что сын катался без шлема, он бы точно спас его во время падения, но разве надел бы он тогда его? А теперь всем говорю: носите, пожалуйста, шлемы! Думала про тот опасный спуск — зачем пускала? Но как уследишь за 18-летним?





После операции по удалению гематомы начался отек мозга — частое и самое опасное осложнение после подобных травм. Чтобы уменьшить внутричерепное давление, врачи провели еще одно оперативное вмешательство — удалили Юре часть черепа.

Все это время — 14 дней — Юра был в коме, а затем впал в состояние сопора — это когда больной не реагирует на окружающую обстановку, не выполняет никаких заданий, не отвечает на вопросы. И снова Галину готовили к худшему, говорили, что сын останется глубоким инвалидом. Она же снова не поверила. Да и Юра тоже решил, что все будет иначе.





Дальше, говорит Галина, стали происходить настоящие чудеса.

Сначала сын неожиданно узнал друга, который пришел навестить его в больничную палату. А вскоре стал узнавать и родных. Потом — приподнял голову, затем — сел, а через два месяца — пошел! Ну, как пошел… Сделал два неуверенных шага и рухнул на кровать. Но этот момент Галина до сих пор вспоминает со слезами счастья на глазах.





К Новому году — 2019 Юра преподнес родным еще один подарок — произнес первое слово.

— Нет, не «мама», а «Лана» (имя младшей сестры — Милана. — Прим. TUT.BY), — улыбается Галина. — А сегодня он уже читает стишки. Выучил «Мишка косолапый», «Наша Таня громко плачет», логопед говорит, что у нас отличные шансы на восстановление. Единственное, что может остаться, так это шепелявость.

— Нет, нет, — машет головой явно не согласный с таким развитием событий Юра и снова расплывается в улыбке.





Конечно, говорит Галина, сын не всегда такой веселый, как сегодня. Бывает, накрывает и депрессия. Недавно нашли способ с ней бороться: привезли из гаража барабаны. Оказывается, что руки Юры все помнят. Чтобы на шум не жаловались соседи, на инструмент надели специальные заглушки.





Три раза в неделю к Юре приходит логопед. 45-минутное занятие с ним стоит 20 долларов. Плюс каждый месяц необходимо приобретать препараты для питания мозга. Еще, говорят родные, хорошо бы заменить титановые пластины в голове на современные протезы, но это с учетом их финансового положения точно не сейчас.

Денег семье, конечно, не хватает. У Юры еще две младших сестры, а единственный работающий человек теперь — папа. Но Галина не жалуется: говорит, все в жизни относительно — и смотря с чем сегодняшние их трудности сравнивать. Ведь, к примеру, еще недавно Юра носил памперсы, ел из бутылочки с соской и не узнавал родных, а сейчас — радуется и грустит, может прибраться в комнате и даже сходить в магазин.

В ближайших и самых смелых планах Юры — снова перетащить барабаны в гараж, чтобы можно было колотить по ним уже во всю силу и без заглушек. А еще он очень хочет работать и быть независимым, но для этого пока одного желания мало — нужно научиться говорить.

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