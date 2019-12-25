|
В Гомеле с моста через реку Сож спрыгнула женщина, она в реанимации
26.12.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле с пешеходного моста через реку Сож спрыгнула молодая женщина, она в реанимации,
ЧП произошло утром 25 декабря.
По предварительным данным, женщина спрыгнула с пешеходного моста в реку Сож. Пострадавшая находится в реанимации одной из больниц города. Ее личность не установлена, так как при ней не обнаружено ни мобильного телефона, ни документов. К контакту она не доступна, сообщили в Следственном комитете.
Женщине на вид 30−35 лет, худощавого телосложения, рост 165−170 сантиметров. Проверку по факту происшествия проводит Гомельский городской отдел СК.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8 0232 59-57-77.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП произошло утром 25 декабря. Женщине на вид 30−35 лет, худощавого телосложения, рост 165−170 сантиметров.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)