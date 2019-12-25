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В Гомеле с моста через реку Сож спрыгнула женщина, она в реанимации

26.12.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле с пешеходного моста через реку Сож спрыгнула молодая женщина, она в реанимации, сообщает «Гомельская правда».

ЧП произошло утром 25 декабря.

По предварительным данным, женщина спрыгнула с пешеходного моста в реку Сож. Пострадавшая находится в реанимации одной из больниц города. Ее личность не установлена, так как при ней не обнаружено ни мобильного телефона, ни документов. К контакту она не доступна, сообщили в Следственном комитете.

Женщине на вид 30−35 лет, худощавого телосложения, рост 165−170 сантиметров. Проверку по факту происшествия проводит Гомельский городской отдел СК.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8 0232 59-57-77.

 
Теги: Гомель
 
 
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ЧП произошло утром 25 декабря. Женщине на вид 30−35 лет, худощавого телосложения, рост 165−170 сантиметров.
 
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