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В Витебске осудили 76-летнюю женщину, которая 20 лет получала две пенсии

26.12.2019 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор 76-летней женщине, которая 20 лет получала две пенсии, сообщает Верховный суд.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Следствие установило, что женщина почти 20 лет получала пенсию за выслугу лет, используя заведомо подложные документы: представление колхоза «Красный Октябрь» Городокского района для назначения пенсии, рукописную копию трудовой книжки, справку о зарплате за время работы в колхозе, справку из яслей-сада № 17 Ленинабада (город в Таджикской СССР, сейчас — Худжанд) о работе воспитателем. Однако в этих организациях женщина не работала.

В 1995 году обвиняемая предоставила эти документы в отдел соцзащиты населения Слонимского горисполкома и заполнила заявление о назначении пенсии за выслугу лет.

В 1999 году пенсионерка переехала в Витебск. Здесь она также написала заявление на выплату пенсии. Более того, указала в документах, что другие выплаты не получает. Ей начислили еще одну пенсию, и женщина регулярно получала ее практически 20 лет.

Сумма незаконных выплат составила более 31 тысячи рублей. Пенсионерка полностью признала вину.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном повторно. Вердикт — 3 года лишения свободы. Однако наказание не приведут в исполнение, если в течение 2 лет женщина не совершит нового преступления.

При вынесении приговора суд учел возраст и состояние здоровья обвиняемой. Приговор может быть обжалован.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сумма незаконных выплат составила более 31 тысячи рублей.
 
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