ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах

Источник материала: Радзiма

В целях профилактики нарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, с 27 декабря по 7 января Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвость — норма на дорогах!», сообщает БелТА .

В очередной раз Госавтоинспекция обратит внимание граждан на важность и необходимость сообщать по телефону 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на проезжей части или вблизи нее пешеходов и велосипедистов в нетрезвом состоянии и не обозначенных световозвращающими элементами, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.

Начнутся профилактические мероприятия Единым днем безопасности дорожного движения, который пройдет 27 декабря под девизом «Останови беду — позвони 102!». Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, проведут беседы и кинолектории о проблеме пьянства за рулем, разъяснят участникам дорожного движения ответственность за нарушения ПДД, а также усилят контроль за физическим состоянием водителей и пешеходов.