ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах

26.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

В целях профилактики нарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, с 27 декабря по 7 января Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвость — норма на дорогах!», сообщает БелТА.

В очередной раз Госавтоинспекция обратит внимание граждан на важность и необходимость сообщать по телефону 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на проезжей части или вблизи нее пешеходов и велосипедистов в нетрезвом состоянии и не обозначенных световозвращающими элементами, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.

Начнутся профилактические мероприятия Единым днем безопасности дорожного движения, который пройдет 27 декабря под девизом «Останови беду — позвони 102!». Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, проведут беседы и кинолектории о проблеме пьянства за рулем, разъяснят участникам дорожного движения ответственность за нарушения ПДД, а также усилят контроль за физическим состоянием водителей и пешеходов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях профилактики нарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, с 27 декабря по 7 января Госавтоинспекция проведет...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле с моста через реку Сож спрыгнула женщина, она в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика