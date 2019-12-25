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Новые назначенцы в Могилевской области: кто они?

26.12.2019 13:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 декабря Александр Лукашенко провел кадровые назначения. Сменился глава в администрации Октябрьского района Могилева, а в Кричеве — председатель райисполкома. TUT.BY посмотрел, кто эти люди.


Фото: house.gov.by, dribin.by

На место главы администрации Октябрьского района Могилева назначен Петр Соловьев. И месяца не прошло, как депутат предыдущего созыва Палаты представителей сидел без работы. К слову, осенью президент и говорил, что народных избранцев нельзя «бросать на произвол судьбы», а надо трудоустроить.

Петр Александрович Соловьев родился в деревне Коровчино Горецкого района, ему 56 лет. Окончил в Могилеве технологический институт, а позже еще и университет имени А.Кулешова (по специальностям инженер-химик-технолог и экономист-менеджер). Такая информация указана в официальной биографии чиновника.

Прошел карьерный путь от аппаратчика синтеза до главного инженера и замгендиректора на ОАО «Могилевхимволокно».

До 6 декабря работал депутатом шестого созыва Палаты представителей. Там же  был зампредом в постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

«Это долг и обязанность депутата знать, чем живет твой округ и город, — говорил он в интервью „Весніку Магілева“ еще в 2017-м году. — По мере возможности участвую в заседаниях администрации Октябрьского района [где теперь и стал главой. — Прим. TUT.BY], сессиях областного Совета депутатов, во всех общественно-политических мероприятиях, проводимых в городе».

Соловьев тогда рассказал, что не стыдится, если нужно, взять в руки лопату и выйти, например, на субботник. А еще ведет здоровый образ жизни и с удовольствием бегает на марафонах.

Кроме того, в списке назначенцев — Сергей Шацкий, который стал главой Кричевского райисполкома. Хотя еще два месяца назад его представляли в Дрибинском райисполкоме как нового первого зампреда.

Сергей Николаевич родился в деревне Высокое Оршанского района, ему 39 лет. Окончил Белорусскую государственную сельхозакадемию.

Начинал с работы инженером-рыбоводом в Сенненском районе. Потом был начальником на лесопольном участке в Оршанском районе, в том же районе на сельскохозяйственном предприятии за 6 лет прошел путь от бригадира до управляющего участком.

В 2011-м Сергея Шацкого назначили в Оршанский райисполком, где он работал первым замом в управлении сельского хозяйства и продовольствия.

Наконец, весной 2018-го был назначен первым зампредом в Горецком райисполкоме (начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию), где провел ровно полтора года. А в этом октябре был представлен на такую же должность в Дрибинском райисполкоме, писало издание 6tv.by. Но проработал, выходит, не больше двух месяцев.

 
Теги: Могилев
 
 
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Один до недавнего времени работал депутатом, а второй лишь два месяца назад уже устроился на новое место.
 
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