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Два экологических веломаршрута создадут в Бресте
26.12.2019 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2020 году в Бресте реализуют проект ученых аграрно-экологического института и создадут два веломаршрута вдоль рек. Об этом
Проект, утвержденный в облисполкоме, предполагает разработку двух веломаршрутов вдоль рек Мухавец и Западный Буг.
Мухавецкий маршрут протяженностью 19,5 км пройдет от Брестской крепости до Красного Двора.
«Маршрут обустроят таким образом, чтобы по пути можно было ознакомиться с историческими и природными достопримечательностями. Он будет использоваться и для пеших, и, возможно, для конных прогулок», — рассказал замдиректора Брестского аграрно-экологического института Виктор Демянчик.
Прибужский веломаршрут длиной около 10 км пройдет вдоль Западного Буга — микрорайона Катин Бор, и до деревни Котельня Боярская.
Кроме того, брестские ученые намерены провести в городе полный учет наиболее ценных деревьев, небольших скверов, фрагментов старинных садов и дорог, родников, болот, дренажных каналов. К этой масштабной работе призывают присоединиться и представителей общественности.
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А еще проведут полный учет наиболее ценных деревьев и небольших скверов, старинных садов и дорог.
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