ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два экологических веломаршрута создадут в Бресте

26.12.2019 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Бресте реализуют проект ученых аграрно-экологического института и создадут два веломаршрута вдоль рек. Об этом сообщает издание «Вечерний Брест».


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Проект, утвержденный в облисполкоме, предполагает разработку двух веломаршрутов вдоль рек Мухавец и Западный Буг.

Мухавецкий маршрут протяженностью 19,5 км пройдет от Брестской крепости до Красного Двора.

«Маршрут обустроят таким образом, чтобы по пути можно было ознакомиться с историческими и природными достопримечательностями. Он будет использоваться и для пеших, и, возможно, для конных прогулок», — рассказал замдиректора Брестского аграрно-экологического института Виктор Демянчик.

Прибужский веломаршрут длиной около 10 км пройдет вдоль Западного Буга — микрорайона Катин Бор, и до деревни Котельня Боярская.

Кроме того, брестские ученые намерены провести в городе полный учет наиболее ценных деревьев, небольших скверов, фрагментов старинных садов и дорог, родников, болот, дренажных каналов. К этой масштабной работе призывают присоединиться и представителей общественности.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А еще проведут полный учет наиболее ценных деревьев и небольших скверов, старинных садов и дорог.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске задержали россиянина, который развращал в Сети девочек, а некоторых - и лично
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика