Два экологических веломаршрута создадут в Бресте

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Бресте реализуют проект ученых аграрно-экологического института и создадут два веломаршрута вдоль рек. Об этом сообщает издание «Вечерний Брест».



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Проект, утвержденный в облисполкоме, предполагает разработку двух веломаршрутов вдоль рек Мухавец и Западный Буг.

Мухавецкий маршрут протяженностью 19,5 км пройдет от Брестской крепости до Красного Двора.

«Маршрут обустроят таким образом, чтобы по пути можно было ознакомиться с историческими и природными достопримечательностями. Он будет использоваться и для пеших, и, возможно, для конных прогулок», — рассказал замдиректора Брестского аграрно-экологического института Виктор Демянчик.

Прибужский веломаршрут длиной около 10 км пройдет вдоль Западного Буга — микрорайона Катин Бор, и до деревни Котельня Боярская.

Кроме того, брестские ученые намерены провести в городе полный учет наиболее ценных деревьев, небольших скверов, фрагментов старинных садов и дорог, родников, болот, дренажных каналов. К этой масштабной работе призывают присоединиться и представителей общественности.