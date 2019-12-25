ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что сказал Лукашенко новым руководителям «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла»

26.12.2019 14:04 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Назначая новых руководителей, Александр Лукашенко вспомнил просчеты прежних, потребовал уделять внимание работе с людьми и заявил, что за коррупцию никому пощады не будет.

Напомним, на должность руководителя «Белгоспищепрома» 26 декабря был назначен Анатолий Бубен, на пост главы ОАО «Минск Кристалл» - Игорь Шустов. Были назначены также 8 новых глав райисполкомов, замминистра юстиции, новые послы.

Напутствуя на работу новых руководителей, Лукашенко вспомнил про уволенного недавно главу «Белгоспищепрома» Александра Забелло и отметил, что его нельзя терять как руководителя. Поэтому для Забелло будет найден район, чтобы доказать руководящие качества.

«Никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет. Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный — жулик, то у меня возникают сразу вопросы к руководителю», — БЕЛТА главу государства.

Что касается алкогольной отрасли, что в ней планируется изменить структуру управления, и в целом ей предстоит пережить непростые времена.

«Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль - людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах», - сказал Лукашенко.

Президент отметил также, что следующий год будет непростым, это будет «чрезвычайная проверка» способностей и возможностей.

«Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю», - заявил Лукашенко.

Главная угроза, по словам президента, может исходить только из сферы экономики. «А экономика зависит от нас - руководителей. Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», - сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначая новых руководителей, Александр Лукашенко вспомнил просчеты прежних, потребовал уделять внимание работе с людьми и заявил, что за коррупцию никому пощады...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые назначенцы в Могилевской области: кто они?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика