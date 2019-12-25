Что сказал Лукашенко новым руководителям «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла»

Назначая новых руководителей, Александр Лукашенко вспомнил просчеты прежних, потребовал уделять внимание работе с людьми и заявил, что за коррупцию никому пощады не будет.

Напомним, на должность руководителя «Белгоспищепрома» 26 декабря был назначен Анатолий Бубен, на пост главы ОАО «Минск Кристалл» - Игорь Шустов. Были назначены также 8 новых глав райисполкомов, замминистра юстиции, новые послы.

Напутствуя на работу новых руководителей, Лукашенко вспомнил про уволенного недавно главу «Белгоспищепрома» Александра Забелло и отметил, что его нельзя терять как руководителя. Поэтому для Забелло будет найден район, чтобы доказать руководящие качества.

«Никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет. Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный — жулик, то у меня возникают сразу вопросы к руководителю», — БЕЛТА главу государства.

Что касается алкогольной отрасли, что в ней планируется изменить структуру управления, и в целом ей предстоит пережить непростые времена.

«Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль - людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах», - сказал Лукашенко.

Президент отметил также, что следующий год будет непростым, это будет «чрезвычайная проверка» способностей и возможностей.

«Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю», - заявил Лукашенко.

Главная угроза, по словам президента, может исходить только из сферы экономики. «А экономика зависит от нас - руководителей. Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», - сказал Лукашенко.