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Сделать транспорт более доступным для инвалидов порекомендовала ЕЭК странам ЕАЭС

26.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Документ определяет рекомендуемые подходы к транспортной инфраструктуре и средствам общественного пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, вагоны трамваев, метрополитена, пассажирских поездов, речные и морские пассажирские суда, самолеты гражданской авиации) для обеспечения беспрепятственного доступа к ним лицам с ограниченными физическими возможностями, – сообщили в пресс-службе ЕЭК. – Его реализация будет способствовать повышению качества транспортных услуг и созданию в государствах-членах системы мер, обеспечивающих лицам с ограниченными физическими возможностями условий для преодоления ограничений жизнедеятельности, а также равного с другими гражданами доступа к транспортным услугам».

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Коллегия ЕЭК одобрила пакет рекомендаций для стран ЕАЭС, касающихся оказания услуг лицам с ограниченными физическими возможностями.
 
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