Житель Минского района продавал красную икру у станции метро - теперь ему грозит штраф

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали очередного торговца, который нелегально продавал икру. На этот раз — возле одной из станции метро. Об этом сообщает столичная милиция.



Фото: милиция Минска

Житель Минского района продавал у одной из станций метро красную икру. У него изъяли больше 11 килограммов продукта на 1462 рубля, на нем не было необходимой маркировки.

Милиция составила протокол об административном правонарушении, нарушителю грозит крупный штраф.

Это уже не первый торговец в последнее время, задержанный за незаконную реализацию красной икры. Недавно милиция сообщила о мужчине, который продавал деликатес через соцсети и доставлял ее покупателям на автомобиле Lexus.

Напомним, TUT.BY недавно сделал большой обзор икры к новогоднему столу, которая официально продается в столичных магазинах.