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Житель Минского района продавал красную икру у станции метро - теперь ему грозит штраф
26.12.2019 14:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали очередного торговца, который нелегально продавал икру. На этот раз — возле одной из станции метро. Об этом
Житель Минского района продавал у одной из станций метро красную икру. У него изъяли больше 11 килограммов продукта на 1462 рубля, на нем не было необходимой маркировки.
Милиция составила протокол об административном правонарушении, нарушителю грозит крупный штраф.
Это уже не первый торговец в последнее время, задержанный за незаконную реализацию красной икры. Недавно милиция сообщила о мужчине, который
Напомним, TUT.BY недавно сделал
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Милиция составила протокол об административном правонарушении, нарушителю грозит крупный штраф.
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