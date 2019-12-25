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Минчанин пытался вынести из магазина 16 палок колбасы

26.12.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина пытался вынести 16 палок колбасы. До этого он уже вынес из торгового зала 11 банок и два пакета кофе. Задержанный пояснил, что таким образом пытался сделать себе подарок к Новому году, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала 41-летнего минчанина, которого охранники магазина на улице Притыцкого заподозрили в краже.

Во время досмотра в сумке у мужчины нашли 16 батонов колбасы, которые он пронес мимо касс, а в кармане — ключ от камеры хранения магазина. В ячейке милиционеры обнаружили 11 банок и два пакета кофе. Записи с камер видеонаблюдения показали, что сначала мужчина вынес кофе, а затем вернулся за колбасой.

«Весь украденный товар оценили в 370 рублей. Задержанный пояснил, что проживает рядом и таким нехитрым способом пытался устроить себе подарок к новогодним праздникам», — рассказали в милиции.

В отношении ранее судимого минчанина возбуждено уголовное дело за кражу.

 
 
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До этого он уже вынес из торгового зала 11 банок и два пакета кофе. Задержанный пояснил, что таким образом пытался сделать себе подарок к Новому году.
 
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