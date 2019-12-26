Двина как Темза. Как Витебская морская школа стала одной из советских легенд

Источник материала: Tut.by

Средненабережная, 3 — этот адрес был известен многим в Витебске. В дореволюционном здании на берегу Западной Двины в советское время более 40 лет размещалась морская школа (до 1975-го — морской клуб) ДОСААФ. В ней занимались не только допризывники и спортсмены, здесь еще можно было получить рабочие специальности. Историю школы вспоминают «Витебские вести».





Ветеран ДОСААФ Николай Велюга в свое время по крупицам собирал сведения об истории морской школы. Решение о ее создании ДОСФЛОТ СССР принял 22 ноября 1948-го. В июне 1949-го горсовет депутатов передал для восстановления разрушенное в войну здание на улице Средненабережная, 3.

Первым начальником морской школы был капитан ІІ ранга П. Федоров, под руководством которого в июне 1951-го здание восстановили. Материалами и специалистами помогал сосед — станкостроительный завод имени Кирова. Дружба с этим предприятием связывала морскую школу на протяжении всей истории.

С военной дисциплиной

В морской школе готовили молодежь к службе в Вооруженных силах, развивали военно-прикладные и технические виды спорта.

В школе также действовали курсы по подготовке специалистов для народного хозяйства: слесарей и машинистов холодильных установок, электросварщиков, водителей маломерных судов, аквалангистов, судовых электриков.

С утра до позднего вечера в двери, у которых размещались муляж морской мины и корабельный якорь, заходили сотни людей. Выпускники имели льготы при поступлении в морские училища.

Вот как описывает областная газета «Віцебскі рабочы» начало занятий в декабре 1980-го:

«Группа! Равняйсь! Смирно!» — звучит в коридоре зычный голос. Затем курсант четким шагом подходит к дежурному по школе и докладывает: «Группа номер 3 курсантов Витебской морской школы готова к проведению занятий».

На воде и под водой

Вначале школе не хватало учебных пособий, материалов, преподавателей, но достижения не заставили себя долго ждать. Уже в 1951-м на первых Всесоюзных соревнованиях по судомодельному спорту сборная БССР, полностью сформированная из представителей Витебской морской школы, заняла 11-е место из 32 команд.

В 1954-м на чемпионате республики витебляне победили в общекомандном зачете и взяли все первые места в личном.

Около 40 лет судомоделистами руководил заслуженный тренер БССР Анатолий Павлов. За это время он подготовил 20 мастеров спорта, 10 чемпионов СССР — среди них Л. Стерензат (пятикратный), А. Торбеев (четырехкратный). Судомоделисты построили образцы скутеров и мотолодок, что дало толчок для развития водномоторного спорта. Первыми его энтузиастами были Петр Розвинов, Леонид Семенов, Владимир Матвеев, Анатолий Шорник, Владимир Сергеев, Владимир Иванов.





Особой популярностью пользовалась секция подводного спорта. Она состояла из трех групп, в которых готовились скоростники, ориентировщики и подводные охотники.

Преподаватели Витебской морской школы помогали в становлении новополоцкого клуба «Нептун», были частыми гостями в областном Дворце пионеров и школьников у ребят из кружков технического творчества.

Двина как Темза

Тогда считалось: если хочешь стать сильным и смелым — записывайся в секцию морского многоборья. На протяжении десятков лет ею руководил Леонид Алехнович.

Этот вид спорта включал в себя плавание вольным стилем (400 м), стрельбу из малокалиберной винтовки с расстояния 50 м, легкоатлетический кросс (1,5 км). Два упражнения были связаны с выступлениями на акватории: гребля на морских ялах и парусные гонки на шестивесельных ялах.

Леонид Алехнович подготовил семь мастеров спорта СССР: Владимира Виноградова, Александра Антонова, Григория Крылова, Геннадия Крылова, Александра Жукова, Олега Черноса, Владимира Гаврилина. Тренировки на судах проводились как на Западной Двине, так и на озере Лосвидо. Иногда ялы с парусами на грузовиках везли в Сураж, и оттуда экипажи сплавлялись по реке.





Отдельно секция гребцов на морских ялах действовала с 1966 года. На протяжении шести лет (с 1980-го по 1985-й) витебская команда являлась чемпионом БССР. Когда парни выводили суда на акваторию реки и начинали четко и дружно действовать веслами, Двина напоминала лондонский участок Темзы, где вот уже почти 200 лет проводится ежегодная регата между лодочными клубами Оксфордского и Кембриджского университетов.

Смена профиля

Морская школа просуществовала лишь год после развала СССР.

В феврале 1999-го последний ее начальник, бывший авиаштурман Юрий Федотов в интервью «Віцебскаму рабочаму» вспоминал, что перед закрытием в учреждении работали 25 преподавателей, ежегодно выпускалось 500 специалистов и спортсменов.

Материально-техническая база включала в себя ялы, шлюпки, катера, глиссер, на озере Лосвидо были прогулочные лодки.

Коллектив морской школы готовился к капитальному ремонту здания, были закуплены стройматериалы и краска. Но времена изменились. Сухопутная Беларусь не имела военного и гражданского морского флота, ее жители теперь не призывались на службу на океанские просторы. И — как следствие, морская школа стала не востребована.

Здание площадью почти 900 кв. м продали. Вскоре новые хозяева его перепродали. Долгие годы дореволюционный особняк, возведенный в период 1913—1917 годов, стоял заброшенным.

В 2014—2016 годах открылась новая страничка его истории. После основательной модернизации в здании разместился офис частной компании. Реконструкция заметно преобразила дом, архитекторы постарались передать дух времени, когда возводился особняк. В частности, вернули въездную арку, которая была заложена кирпичом и прикрыта агитационным плакатом «Море — лучшая школа мужества и мастерства».





И хотя назначение здания сменилось, память о морских традициях сохраняется. В феврале 2016-го здесь открыли мемориальную доску в честь уроженца Витебска, Героя Советского Союза Самуила Богорада, во время войны командовавшего подводной лодкой «Щ-310», за три боевых похода потопившей и повредившей восемь кораблей противника.

В ноябре 2018-го установили памятный знак в честь моряков Западно-Двинской военной флотилии, действовавшей в 1919—1920 годах. Во время советско-польской войны она обеспечивала проведение боевых действий: переправку бойцов, артобстрелы, организацию военно-морского десанта, доставку имущества по линии фронта.

Наверно, когда-нибудь в Витебске увековечат и память о морской школе — она этого достойна.