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Зима идет в Могилев! Увы, ненадолго. Погода в Могилеве в выходные

27.12.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Друзья, свершилось! В Могилев идет зима! По прогнозу, в выходные будут мороз и снег, метель и порывистый ветер. Правда, в последний день 2019 года все это может растаять, но надежда на Новый год со снегом все еще есть. Так что достаем теплые вещи и скрещиваем пальцы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 27 декабря, температура воздуха все еще будет выше нуля — +1…+2 °С. Утром будет дождь, днем и вечером — мокрый снег.

Всю субботу будет мести метель, а термометр покажет уже −5…−1 °С. Ветер усилится, его порывы будут достигать 14 м/с.

В воскресенье, 29 декабря, будет около −6 °С, пасмурно, ветер утихнет. В первой половине суток прогнозируют снег.

В понедельник столбик термометра поползет вверх: утро еще будет морозным, а вечером прогнозируют уже нулевую температуру воздуха. Прогнозируют метель, гололед и порывистый ветер до 16 м/с.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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