Байкерша Симона, титановый парень, лучшие футболисты и «сложный год» от Лукашенко - все за вчера

А давайте сразу с хорошего, простого и челочеческого: в доме байкерши Симоны из Гомеля, которая после аварии пересела в инвалидную коляску, установят подъемник. А это значит, что молодая мама сможет водить сына в школу. Эта новость пришла к нам вчера ближе к концу рабочего дня — после того, как местные чиновники прочитали Гомеля после ДТП ищет возможность самой водить сына в школу">нашу статью с историей девушки. И мы искренне рады, что смогли сделать кого-то хоть чуточку счастливее.
Ну, а теперь о других новостях за вчера.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Организаторы кампании «Абаронім незалежнасць» готовят обращение к Минэкономики с требованием опубликовать 31 «дорожную карту», которую Беларусь согласовывает с Россией. А тем временем в Минске прошло более 15 судов над участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря. Павла Северинца, в частности, оштрафовали на 1275 рублей и дали 15 суток.
У президента вчера был кадровый день: были одобрены руководители «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла», а также произошли некоторые изменения в регионах и министерствах. Кроме этого, Александр Лукашенко опять предрек Беларуси «сложный, очень непростой год».
В начале следующего года Беларусь с официальным визитом посетит Госсекретарь США Майкл Помпео. Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода.
Мы изучили бюджет Фонда социальной защиты населения на 2020 год и обнаружили там рекордные «вливания» на пенсии и пособия. Кстати, о пенсиях. На конкретных примерах показываем, как некоторые предприятия застраховали дополнительную пенсию для своих сотрудников и на какую прибавку могут рассчитывать работники.
Если вы хотите что-то изменить в нашем КоАП, то у вас теперь есть шанс. Рассказываем, как это можно сделать.
ГАИ пообещала «скоро» вернуть камеры скорости на дороги, а также рассказала о том, сколько среди водителей злостных нарушителей.
Заместителя начальника Генштаба уволили «в связи с совершением проступка». Правда, подробностей об этом немного.
На прошлой неделе в Международном аэропорту Катманду задержали четверых человек: двух граждан Боливии и 21-летних парня и девушку из Беларуси. Они подозреваются в попытке перевезти из Непала в Гонконг 6 кг кокаина. Среди задержанных — гродненка Алина Алдошина. Мы пообщались с этой девушкой.
К сожалению, вчерашний день принес нам утрату: умерла художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Полтора года назад Юра Литвинов был обычным подростком: учился в лицее на автослесаря, встречался с друзьями, громко бил в барабаны, а еще — катался на скейтборде. Теперь друзья навещают редко, барабаны превратились в тренажеры, а про скейт в этом доме всем хочется забыть — и никогда больше не вспоминать. В скейте отлетел болтик, Юра упал…, а через 20 минут его маме Галине из реанимобиля позвонят медики и скажут страшное: «Ваш сын в коме». Потом, после экстренной операции, она услышит еще более страшное: «Шансы на жизнь — 2%». Эта история о том, как одно мгновение может перевернуть жизнь, а еще о том, что никогда нельзя терять надежду.
И еще про надежду. В октябре 2018-го Кате удалили опухоль. Когда через 12 дней врачи сказали: «Можешь идти домой», в голове был один вопрос: «Что дальше?» О том, что было дальше, она позитивно рассказывала в своем «онлайн-дневнике».
Год подходит к концу и самое время подводить итоги. Вот, например, что происходило в 2019 году в культуре: тут и приход Латушко в театр, и скандал с ПЭНом, и художник с виагрой, и много чего еще важного. Вспоминаем вместе.
«Здесь „тверкают“ все и везде, а вот к поул-дэнсу отношение как к стриптизу», — рассказывает Анастасия Алябьева. Девушка бросила стабильную работу преподавателя танцев в Минске и уехала за жарой в Доминикану. Сейчас она живет с видом на море, наслаждается декабрьскими +28°С и развивает на острове exotic pole dance. Но нынешний уровень жизни дался ей нелегко — да и не сразу.
А вот новости о президентских детях. Николай Лукашенко с другими колядовщиками привез подарки в интернат, а дочь Владимира Путина (правда, предполагаемая) вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России.
Смотрите, какойнеобычный черный коттедж продают на столичной Цнянке. Купили бы такой? А за 460 тысяч долларов?
Районы Минска очень часто становятся площадками для съемок российских сериалов — в них белорусская столица в основном прикидывается современной или советской Москвой. Попробуйте узнать все столичные локации со скриншотов!
О СПОРТЕ
Вчера закрылся футбольный сезон-2019. Названы лучший футболист и тренер года (спойлер: это те же, кто и в прошлом году), а еще лучший вратарь, который уже успел намекнуть об изменениях в своей карьере.
Недавно мы писали о том, что Виктория Азаренко не заявилась на Australian Open, который она выигрывала в 2012 и 2013 годах. Сейчас стало известно, почему так произошло.
А еще мы подсмотрели, как звезды мирового спорта отметили Рождество-2019. И это очень мило!
И ЕЩЕ ПРО НОВЫЙ ГОД
Что, у вас все еще нет новогоднего настроения? Тогда идите на ярмарку! Мы пристально изучили рождественские ярмарки и выбрали