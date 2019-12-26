Байкерша Симона, титановый парень, лучшие футболисты и «сложный год» от Лукашенко - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

А давайте сразу с хорошего, простого и челочеческого: в доме байкерши Симоны из Гомеля, которая после аварии пересела в инвалидную коляску, установят подъемник. А это значит, что молодая мама сможет водить сына в школу. Эта новость пришла к нам вчера ближе к концу рабочего дня — после того, как местные чиновники прочитали Гомеля после ДТП ищет возможность самой водить сына в школу">нашу статью с историей девушки. И мы искренне рады, что смогли сделать кого-то хоть чуточку счастливее.





Ну, а теперь о других новостях за вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Организаторы кампании «Абаронім незалежнасць» готовят обращение к Минэкономики с требованием опубликовать 31 «дорожную карту», которую Беларусь согласовывает с Россией. А тем временем в Минске прошло более 15 судов над участниками массовых акций против интеграции с Россией , которые состоялись 7 и 8 декабря. Павла Северинца , в частности, оштрафовали на 1275 рублей и дали 15 суток.

к Минэкономики с требованием опубликовать 31 «дорожную карту», которую Беларусь согласовывает с Россией. А тем временем в Минске более 15 судов над участниками массовых акций , которые состоялись 7 и 8 декабря. , в частности, на 1275 рублей и дали 15 суток. У президента вчера был кадровый день : были одобрены руководители «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла», а также произошли некоторые изменения в регионах и министерствах. Кроме этого, Александр Лукашенко опять предрек Беларуси «сложный, очень непростой год».

: были руководители «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла», а также некоторые изменения в регионах и министерствах. Кроме этого, Александр Лукашенко Беларуси «сложный, очень непростой год». В начале следующего года Беларусь с официальным визитом посетит Госсекретарь США Майкл Помпео. Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода.

Госсекретарь США Майкл Помпео. Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода. Мы изучили бюджет Фонда социальной защиты населения на 2020 год и обнаружили там рекордные «вливания» на пенсии и пособия. Кстати, о пенсиях. На конкретных примерах показываем , как некоторые предприятия застраховали дополнительную пенсию для своих сотрудников и на какую прибавку могут рассчитывать работники.

населения на 2020 год и там рекордные «вливания» на пенсии и пособия. Кстати, о пенсиях. , как некоторые предприятия застраховали для своих сотрудников и на какую прибавку могут рассчитывать работники. Если вы хотите что-то изменить в нашем КоАП , то у вас теперь есть шанс. Рассказываем, как это можно сделать .

, то у вас теперь есть шанс. Рассказываем, . ГАИ пообещала «скоро» вернуть камеры скорости на дороги, а также рассказала о том, сколько среди водителей злостных нарушителей.

«скоро» вернуть на дороги, а также о том, сколько среди водителей злостных нарушителей. Заместителя начальника Генштаба уволили «в связи с совершением проступка». Правда, подробностей об этом немного.

«в связи с совершением проступка». Правда, подробностей об этом немного. На прошлой неделе в Международном аэропорту Катманду задержали четверых человек : двух граждан Боливии и 21-летних парня и девушку из Беларуси. Они подозреваются в попытке перевезти из Непала в Гонконг 6 кг кокаина. Среди задержанных — гродненка Алина Алдошина. Мы пообщались с этой девушкой.

: двух граждан Боливии и 21-летних парня и девушку из Беларуси. Они подозреваются в попытке перевезти из Непала в Гонконг 6 кг кокаина. Среди задержанных — гродненка Алина Алдошина. Мы с этой девушкой. К сожалению, вчерашний день принес нам утрату: умерла художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Полтора года назад Юра Литвинов был обычным подростком: учился в лицее на автослесаря, встречался с друзьями, громко бил в барабаны, а еще — катался на скейтборде. Теперь друзья навещают редко, барабаны превратились в тренажеры, а про скейт в этом доме всем хочется забыть — и никогда больше не вспоминать. В скейте отлетел болтик, Юра упал…, а через 20 минут его маме Галине из реанимобиля позвонят медики и скажут страшное: «Ваш сын в коме». Потом, после экстренной операции, она услышит еще более страшное: «Шансы на жизнь — 2%». Эта история о том, как одно мгновение может перевернуть жизнь, а еще о том, что никогда нельзя терять надежду .

был обычным подростком: учился в лицее на автослесаря, встречался с друзьями, громко бил в барабаны, а еще — катался на скейтборде. Теперь друзья навещают редко, барабаны превратились в тренажеры, а про скейт в этом доме всем хочется забыть — и никогда больше не вспоминать. В скейте отлетел болтик, Юра упал…, а через 20 минут его маме из реанимобиля позвонят медики и скажут страшное: «Ваш сын в коме». Потом, после экстренной операции, она услышит еще более страшное: «Шансы на жизнь — 2%». Эта о том, как одно мгновение может перевернуть жизнь, а еще о том, что . И еще про надежду . В октябре 2018-го Кате удалили опухоль. Когда через 12 дней врачи сказали: «Можешь идти домой», в голове был один вопрос: «Что дальше?» О том, что было дальше, она позитивно рассказывала в своем «онлайн-дневнике».

. В октябре 2018-го Кате удалили опухоль. Когда через 12 дней врачи сказали: «Можешь идти домой», в голове был один вопрос: «Что дальше?» О том, что было дальше, она позитивно рассказывала в своем «онлайн-дневнике». Год подходит к концу и самое время подводить итоги. Вот, например, что происходило в 2019 году в культуре : тут и приход Латушко в театр, и скандал с ПЭНом, и художник с виагрой, и много чего еще важного. Вспоминаем вместе .

: тут и приход Латушко в театр, и скандал с ПЭНом, и художник с виагрой, и много чего еще важного. . «Здесь „тверкают“ все и везде, а вот к поул-дэнсу отношение как к стриптизу», — рассказывает Анастасия Алябьева. Девушка бросила стабильную работу преподавателя танцев в Минске и уехала за жарой в Доминикану. Сейчас она живет с видом на море, наслаждается декабрьскими +28°С и развивает на острове exotic pole dance. Но нынешний уровень жизни дался ей нелегко — да и не сразу .





А вот новости о президентских детях. Николай Лукашенко с другими колядовщиками привез подарки в интернат, а дочь Владимира Путина (правда, предполагаемая) вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России.

с другими колядовщиками подарки в интернат, а дочь Владимира Путина (правда, предполагаемая) в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России. Смотрите, какой необычный черный коттедж продают на столичной Цнянке. Купили бы такой? А за 460 тысяч долларов?

продают на столичной Цнянке. Купили бы такой? А за 460 тысяч долларов? Районы Минска очень часто становятся площадками для съемок российских сериалов — в них белорусская столица в основном прикидывается современной или советской Москвой. Попробуйте узнать все столичные локации со скриншотов!

О СПОРТЕ

Вчера закрылся футбольный сезон-2019. Названы лучший футболист и тренер года (спойлер: это те же , кто и в прошлом году), а еще лучший вратарь , который уже успел намекнуть об изменениях в своей карьере.

(спойлер: , кто и в прошлом году), а еще , который уже об изменениях в своей карьере. Недавно мы писали о том, что Виктория Азаренко не заявилась на Australian Open, который она выигрывала в 2012 и 2013 годах. Сейчас стало известно, почему так произошло.

не заявилась на Australian Open, который она выигрывала в 2012 и 2013 годах. Сейчас стало известно, так произошло. А еще мы подсмотрели, как звезды мирового спорта отметили Рождество-2019. И это очень мило!





И ЕЩЕ ПРО НОВЫЙ ГОД