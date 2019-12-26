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Самолет Багдад-Минск экстренно сел в Ростове-на-Дону
27.12.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утренний самолет Багдад — Минск совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Эту информацию TUT.BY подтвердили в аэропорту города.
Самолет «Иракских авиалиний» из Багдада в Минск совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону.
— Самолет сел примерно в 11.20, — сказали нам в аэропорту. — Пока никаких подробностей нет.
Самолет не горит. Сотрудники аэропорта сейчас выясняют, что произошло.
В Минск самолет по расписанию должен был прилететь в 13.00. На сайте Национального аэропорта написано, что он в пути. В телеграм-канале
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Утренний самолет Багдан-Минск совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.
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