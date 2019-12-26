Самолет Багдад-Минск экстренно сел в Ростове-на-Дону

Источник материала: Tut.by

Утренний самолет Багдад — Минск совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Эту информацию TUT.BY подтвердили в аэропорту города.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Самолет «Иракских авиалиний» из Багдада в Минск совершил экстренную посадку в аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону.

— Самолет сел примерно в 11.20, — сказали нам в аэропорту. — Пока никаких подробностей нет.

Самолет не горит. Сотрудники аэропорта сейчас выясняют, что произошло.

В Минск самолет по расписанию должен был прилететь в 13.00. На сайте Национального аэропорта написано, что он в пути. В телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти» сообщается, что самолет совершил посадку из-за отказа автопилота.