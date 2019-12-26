Не такого снега мы просили. Погода в Гомеле в последние выходные этого года

Источник материала: Tut.by

Декабрь изо всех сил старается поднять гомельчанам предновогоднее настроение, но становится только хуже. Вот сегодня вроде бы пошел снег, а в итоге под ногами — слякоть и лужи. И в ближайшие выходные, обещают синоптики, лучше не станет.





Итак, по данным сайта pogoda.by в предновогодние дни лучше никуда не торопиться — на улице будет скользко и опасно.

В субботу — около нуля, сильный ветер и метель, на дорогах гололед.

В воскресенье подморозит до минус пяти, возможен снег.

Хороших выходных, друзья!

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