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Не такого снега мы просили. Погода в Гомеле в последние выходные этого года
27.12.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Декабрь изо всех сил старается поднять гомельчанам предновогоднее настроение, но становится только хуже. Вот сегодня вроде бы пошел снег, а в итоге под ногами — слякоть и лужи. И в ближайшие выходные, обещают синоптики, лучше не станет.
Итак,
В субботу — около нуля, сильный ветер и метель, на дорогах гололед.
В воскресенье подморозит до минус пяти, возможен снег.
Хороших выходных, друзья!
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Декабрь изо всех сил старается поднять гомельчанам предновогоднее настроение, но становится только хуже. Вот сегодня вроде бы пошел снег, а в итоге под ногами -...
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