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Не такого снега мы просили. Погода в Гомеле в последние выходные этого года

27.12.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Декабрь изо всех сил старается поднять гомельчанам предновогоднее настроение, но становится только хуже. Вот сегодня вроде бы пошел снег, а в итоге под ногами — слякоть и лужи. И в ближайшие выходные, обещают синоптики, лучше не станет.


Итак, по данным сайта pogoda.by в предновогодние дни лучше никуда не торопиться — на улице будет скользко и опасно.

В субботу — около нуля, сильный ветер и метель, на дорогах гололед.

В воскресенье подморозит до минус пяти, возможен снег.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Декабрь изо всех сил старается поднять гомельчанам предновогоднее настроение, но становится только хуже. Вот сегодня вроде бы пошел снег, а в итоге под ногами -...
 
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