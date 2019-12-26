В Кировском районе вошли в строй две станции обезжелезивания воды

Источник материала: Кировец

В рамках Государственной программы «Чистая вода» накануне Нового года в агрогородках Любоничи и Павловичи введены в эксплуатацию станции обезжелезивания воды.

Понятно, насколько важна для населения качественная питьевая вода. В нашем районе проблемным моментом является избыток в воде железа. Поэтому очень актуально наличие станций обезжелезивания. Решать эти вопросы по стране помогает государство, финансируя мероприятия программы «Чистая вода».

В госпрограмму в этом году включено финансирование возведения станций обезжелезивания в агрогородках Любоничи и Павловичи нашего района. Для строительства были выделены средства из республиканского бюджета – 50% и столько же из областного. Строительно-монтажные работы на должном уровне выполнило УКП «Жилкомхоз».

Затем были проведены пуско-наладочные работы, ДРСУ-197 осуществило благоустройство территории, обновив подъездную дорогу.

Анализ взятых специалистами райЦГЭ проб воды показал, что она соответствует гигиеническим нормативам по показателю «железо». Так что, для сельчан решен важный проблемный вопрос.

Наш фотокорреспондент Максим Микешин запечатлел заключительный этап проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на станции обезжелезивания в аг.Павловичи.