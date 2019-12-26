Есть такая профессия – быть Дедом Морозом

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Но в этой работе недостаточно просто облачиться в шубу и «оттарабанить» текст по сценарию. Чтобы «заместителю» Деда Мороза поверили, требуется также внушительная доля импровизации. А где есть импровизация, там происходят и непредвиденные ситуации, из которых аниматорам приходится оперативно искать достойный выход.

«Это не Дед Мороз, это какой-то чужой дядя!»





Александр Шашков уже 10 лет каждый Новый год вновь и вновь надевает красную шубу, белую бороду и идет на многочисленные мероприятия дарить магию праздника. Но среди его маленьких зрителей иногда находятся настоящие Шерлоки, которые, несмотря на все «снаряжение», приходят к выводу, что Дед Мороз ненастоящий.

– Однажды в детском саду на утреннике я работал со Снегурочкой, у которой сын был в одной из групп, где мы вели праздник, – вспоминает Александр одно из разоблачений. – Утренник прошел, детям и родителям все понравилось. А на следующий день мы вновь работали с этой Снегурочкой, и она мне рассказывает: сын подошел к ней после праздника с претензией, мол, это не Дед Мороз, это какой-то чужой дядя! Оказалось, что он увидел у меня на руке серебряную цепочку, которую я не снял. Видимо, где-то оголилась моя рука, а он заметил. И мама-Снегурочка так и не смогла его убедить, что цепочку Деду Морозу кто-то подарил.

«У Деда Мороза есть настоящая власть»





Еще один ежегодный «заместитель» Деда Мороза – Александр Черный. Вместе с женой Мариной они уже пятый Новый год наряжаются сказочным дедушкой и его очаровательной внучкой и несут праздник в народ. Но была в карьере Александра ситуация, когда он на собственном примере убедился в магии образа Деда Мороза.

– Я тогда играл не Деда Мороза, а волка, – делится воспоминаниями Александр. – Дед Мороз же был на празднике свой. В определенный момент он сказал: «Приведите мне волка!», и все присутствовавшие дети накинулись на меня и начали бить. Абсолютно все. Руками, ногами… Так я впервые понял, что у Деда Мороза есть настоящая власть над детьми. Если скажет – они разнесут тебя в пух и прах… Меня в тот раз побили так, что я даже в больницу лег с болями в спине! Дед Мороз, конечно, ошибку свою признал.

Александр сделал выводы из этого случая и использует «магию» по-своему:

– У меня никогда не бывало такого, чтобы дети не верили, что я – Дед Мороз. К ним приходишь, а они притихли – смотрят на тебя, проверяют. Тут, кстати, очень важную роль играет голос: он должен б ыть низким, убедительным, и тогда дети не будут тебя перебивать и побоятся сказать, что ты ненастоящий.

Но если с детьми форс-мажоров обычно не случается, то на корпоративах регулярно возникает одна проблема.

– У многих почему-то есть примета: если Снегурочку украсть – будет счастье в доме. Работаешь себе, а тут раз – и нет Снегурочки. Обычно это происходит в середине мероприятия, – смеется Александр Черный. – Благо я, Дед Мороз поющий, так что приходится отрываться от сценария и платить «выкуп» песнями и творческими номерами.