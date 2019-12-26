Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич провёл рабочую встречу с коллективом ДРСУ-158

Источник материала: Полымя

В последнюю пятницу уходящего года заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Александр Былич встретился с работниками филиала «ДРСУ-158» КУП «Гроднооблдорстрой», обсудив социально-экономическое развитие региона в октябре-декабре 2019 года.





Важным аспектом обсуждения стала сфера строительства, в которой, по словам представителя районной вертикали власти, наблюдаются некоторые вопросы: «Мы видим, что объёмы строительства значительно сокращаются. Однако, что касается Кореличского района, здесь мы сработали на 100%: из запланированных 1800 кв. м. в 2019 году мы возвели практически 2600 кв. м. Новое жильё в будущем году получат и многодетные семьи: для них будет построен 20-квартирный дом в райцентре».

Также в 2020 году займутся водоснабжением городского посёлка Мир, проводкой тепловых сетей и модернизацией улицы Первомайской.





Помимо основных показателей, представитель районной вертикали власти подробно остановился на деятельности организации, отметив её рентабельность. Завершилась встреча поздравлением Александра Былича коллектива ДРСУ-158 с наступающими праздниками.

Виктория КОСТЮК

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