ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич провёл рабочую встречу с коллективом ДРСУ-158

27.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В последнюю пятницу уходящего года заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Александр Былич встретился с работниками филиала «ДРСУ-158» КУП «Гроднооблдорстрой», обсудив социально-экономическое развитие региона в октябре-декабре 2019 года.

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич провёл рабочую встречу с коллективом ДРСУ-158

Важным аспектом обсуждения стала сфера строительства, в которой, по словам представителя районной вертикали власти, наблюдаются некоторые вопросы: «Мы видим, что объёмы строительства значительно сокращаются. Однако, что касается Кореличского района, здесь мы сработали на 100%: из запланированных 1800 кв. м. в 2019 году мы возвели практически 2600 кв. м. Новое жильё в будущем году получат и многодетные семьи: для них будет построен 20-квартирный дом в райцентре».

Также в 2020 году займутся водоснабжением городского посёлка Мир, проводкой тепловых сетей и модернизацией улицы Первомайской.

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Былич провёл рабочую встречу с коллективом ДРСУ-158

Помимо основных показателей, представитель районной вертикали власти подробно остановился на деятельности организации, отметив её рентабельность. Завершилась встреча поздравлением Александра Былича коллектива ДРСУ-158 с наступающими праздниками.

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнюю пятницу уходящего года заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Александр Былич встретился с работниками филиала...
 
Новости дня
Новости общества
 
В управлении образования Гомельщины новый руководитель. Что о нем известно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика