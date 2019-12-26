В Пинск забрела больная бешенством лиса. Часть города под ветеринарным карантином

Источник материала: Полесская правда



На части территории Пинска введен карантин в связи с выявлением в черте города дикого животного, больного бешенством.

Неблагополучной зоной по бешенству животных, с установлением карантина, объявлена часть Крайновичей, ограниченную улицами: 2-й Звездной, 2-й Северной, проспектом Жолтовского до лесопарковой территории.

В микрорайоне Крайновичи специалисты отловили лису. Брестская облветлаборатория подтвердила предварительный диагноз о ее бешенстве. Контакта с домашними животными и людьми не установлено.