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В Пинск забрела больная бешенством лиса. Часть города под ветеринарным карантином
27.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Неблагополучной зоной по бешенству животных, с установлением карантина, объявлена часть Крайновичей, ограниченную улицами: 2-й Звездной, 2-й Северной, проспектом Жолтовского до лесопарковой территории.
В микрорайоне Крайновичи специалисты отловили лису. Брестская облветлаборатория подтвердила предварительный диагноз о ее бешенстве. Контакта с домашними животными и людьми не установлено.
По информации
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> На части территории Пинска введен карантин в связи с выявлением в черте города дикого животного, больного бешенством. Неблагополучной зоной по бешенству...
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