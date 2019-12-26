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Вынесены приговоры по «делу медиков»

27.12.2019 17:34 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минский городской суд 27 декабря огласил ряд приговоров по громкому коррупционному «делу медиков». Вынесены обвинительные приговоры. В зале суда освобожден брат известного бизнесмена Александра Шакутина, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

Процесс вел судья Игорь Любовицкий. Самый строгий приговор был оглашен в адрес директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александра Столярова, который получил семь лет колонии усиленного режима за получение взяток. Экс-директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий за получение взяток получил 6 лет лишения свободы. К пяти годам лишения свободы приговорена заместитель генерального директора «Фармации» Витебска Екатерина Шнитко.

Три года получил заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Зинченко, столько же - начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский. Директор Гомельского предприятия «Фармация» Наталья Судакова получила 3 года в колонии общего режима.

За дачи взяток руководитель «Аптека групп» Леонид Томчин приговорен к 3 годам ограничения свободы (без направления в колонию), его исполнительный директор Роман Альтшулер — 4 года ограничения (без направления в колонию). Учредитель «Геол-М» Владимир Ладутько и Геннадий Соболевский приговорены к штрафу — по 1 тысяче базовых величин. Майя Наубатова за взятку в 50 евро приговорена к штрафу 400 базовых величин, Михаил Гаврилов — к 4 годам лишения свободы, Виктор Болотин — 2,5 года ограничения.

Кроме того, виновными в даче взяток были признаны представители бизнеса: Дмитрий Кузнецов (4 года «домашней химии»), Андрей Потапович (4 года «домашней химии»), бывший маркетолог частной фирмы Инга Шалькевич (4 года «домашней химии»). Директор компании «Либертон» Виталий Мусихин приговорен к 2,5 года «домашней химии». К такому же наказанию приговорен Владимир Самусенко. Об этом из зала суда сообщает портал tut.by.

Сергей Шакутин, не признавший вину ни по одному пункту по даче взяток, приговорен к 1,5 года лишения свободы (прокурор просил для него три года). Ему учли срок, который он находится подстрахуй, и выпустили в зале суда под подписку о невыезде.

Отметим, что 10 июля 2018 года стало известно, что задержаны замминистра Игорь Лосицкий и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий. Минский городской суд 8 февраля вынес приговор замминистра.

Ранее сообщалось, что 2019 году в Минский городской суд направлено уже второе «дело медиков», по которому проходит 21 обвиняемый, 8 из которых работники сферы здравоохранения.

 
Теги: Витебск
 
 
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Минский городской суд 27 декабря огласил ряд приговоров по громкому коррупционному «делу медиков». Вынесены обвинительные приговоры. В зале суда освобожден брат...
 
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