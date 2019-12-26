Пограничники задержали двух египтян, которые пытались попасть в Польшу, но вышли к заправке

Источник материала: Tut.by

Гродненские пограничники 26 декабря задержали двух мужчин, которые вышли из леса к заправке. Документов у иностранцев не было. Но они рассказали, что приехали из Египта и им 40 и 26 лет, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by

При себе у иностранцев были личные вещи, продукты питания, смартфоны и деньги. Мужчины рассказали, что в Беларусь приехали из России, а далее собирались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Туда они бежали в поисках лучшей жизни.

Сейчас в отношении мужчин начат административный процесс. Египтяне находятся в ИВС Гродненской пограничной группы. Потом их депортируют.

Напомним, недавно в Свислочском районе пограничники задержали двух россиян , которые также пытались незаконно перейти границу и попасть в Польшу. В этом случае пришлось применить оружие.