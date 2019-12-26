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Пограничники задержали двух египтян, которые пытались попасть в Польшу, но вышли к заправке
27.12.2019 17:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненские пограничники 26 декабря задержали двух мужчин, которые вышли из леса к заправке. Документов у иностранцев не было. Но они рассказали, что приехали из Египта и им 40 и 26 лет,
При себе у иностранцев были личные вещи, продукты питания, смартфоны и деньги. Мужчины рассказали, что в Беларусь приехали из России, а далее собирались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Туда они бежали в поисках лучшей жизни.
Сейчас в отношении мужчин начат административный процесс. Египтяне находятся в ИВС Гродненской пограничной группы. Потом их депортируют.
Напомним, недавно в Свислочском районе пограничники
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Гродненские пограничники 26 декабря задержали двух мужчин, которые вышли из леса к заправке. Документов у иностранцев не было. Но они рассказали, что приехали из...
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