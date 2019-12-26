ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пограничники задержали двух египтян, которые пытались попасть в Польшу, но вышли к заправке

27.12.2019 17:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гродненские пограничники 26 декабря задержали двух мужчин, которые вышли из леса к заправке. Документов у иностранцев не было.  Но они рассказали, что приехали из Египта и им 40 и 26 лет, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: gpk.gov.by

При себе у иностранцев были личные вещи, продукты питания, смартфоны и деньги. Мужчины рассказали, что в Беларусь приехали из России, а далее собирались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Туда они бежали в поисках лучшей жизни.

Сейчас в отношении мужчин начат административный процесс. Египтяне находятся в ИВС Гродненской пограничной группы. Потом их депортируют.

Напомним, недавно в Свислочском районе пограничники задержали двух россиян, которые также пытались незаконно перейти границу и попасть в Польшу. В этом случае пришлось применить оружие.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненские пограничники 26 декабря задержали двух мужчин, которые вышли из леса к заправке. Документов у иностранцев не было. Но они рассказали, что приехали из...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте мужчина напал на банкомат из-за «съеденной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика