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В Бресте пенсионеру, облившему бензином судебного исполнителя, дали месяц ареста
27.12.2019 19:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 декабря суд Московского района Бреста вынес приговор 69-летнему пенсионеру, который в октябре облил судебного исполнителя бензином. Об этом
Пенсионер был признан виновным в угрозе насилием в отношении должностного лица из мести за выполнение служебных обязанностей.
Ему было назначено наказание в виде ареста на срок в один месяц. Однако суд зачел время нахождения под стражей и домашним арестом, поэтому считается, что наказание пенсионер отбыл.
Напомним,
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Ему было назначено наказание в виде ареста на срок в один месяц. Однако суд зачел время нахождения под стражей и домашним арестом, поэтому считается, что наказание...
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