В Бресте пенсионеру, облившему бензином судебного исполнителя, дали месяц ареста

Источник материала: Tut.by

27 декабря суд Московского района Бреста вынес приговор 69-летнему пенсионеру, который в октябре облил судебного исполнителя бензином. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Фото: Следственный комитет

Пенсионер был признан виновным в угрозе насилием в отношении должностного лица из мести за выполнение служебных обязанностей.

Ему было назначено наказание в виде ареста на срок в один месяц. Однако суд зачел время нахождения под стражей и домашним арестом, поэтому считается, что наказание пенсионер отбыл.

Напомним, утром 9 октября пенсионер в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил бензином 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. Пожилого мужчину задержал милиционер, который находился в этом же кабинете.