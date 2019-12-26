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Везем новогодние подарки из-за границы, не нарушая таможенные правила

27.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

  1. Скоро Новый год. Планирую привезти из Польши живую елку. Требуются ли для этого какие-то специальные документы?

Живые растения (включая их корни) подлежат карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС.

Семенной и посадочный материал (включая семенной и продовольственный картофель и материал для селекционных и научно-исследовательских целей), ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе в почтовых отправлениях, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера.

В таком случае, при перемещении физическим лицом товара, подлежащего сопровождению фитосанитарным сертификатом, необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию.

Документами, подтверждающими стоимость декларируемых товаров для личного пользования, являются договор, спецификация, счет-фактура, счет-проформа, товарный чек, квитанция об оплате, опись имущества и другие.

Государственным органом, осуществляющим контроль в области карантинных фитосанитарных мер, является ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».

  1. Требуется ли уплата таможенных платежей за ввоз в страну тюбингов? А можно ли привезти две пары лыж для детей?

Данные товары возможно привезти в Республику Беларусь как товары для личного пользования.

Необходимость уплаты таможенных платежей следует рассматривать в зависимости от превышения норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

В соответствии с таможенным законодательством без уплаты таможенных пошлин, налогов на таможенную территорию ЕАЭС ввозятся товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива), ввозимые в сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и вес которых не превышает 25 килограммов (воздушным транспортом – стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро и вес которых не превышает 50 килограммов).

В случае если физическим лицом осуществляется въезд на территорию Республики Беларусь чаще одного раза в три календарных месяца, то норма беспошлинного ввоза снижается до стоимости товаров, не превышающей сумму, эквивалентную 300 евро, и общего веса, не превышающего 20 килограммов (в сопровождаемом и несопровождаемом багаже).

В случае превышения установленных стоимостных или весовых норм ввоза товаров для личного пользования подлежат уплате таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Также подлежит уплате таможенный сбор за совершение таможенных операций в отношении товаров для личного пользования в размере 10 рублей.

  1. А как быть со снегоходом? Придется ли платить таможенные платежи?

При ввозе снегохода необходимо осуществить таможенное декларирование товара (подать пассажирскую таможенную декларацию) и уплатить таможенные пошлины, налоги в виде совокупного таможенного платежа, т.е. таможенную пошлину, равную 5 % от стоимости товара, налог на добавленную стоимость, равный 20 %, и сбор за совершение таможенных операций в отношении транспортного средства для личного пользования, равный 120 рублей.

 
 
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В преддверии новогодних праздников многие собираются за подарками для родных и близких за границу. Можно ли привезти живую ель, и что следует знать о перемещении...
 
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