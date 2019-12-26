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Помогли поверить в чудо…

27.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В рамках благотворительной акции «Наши дети» в Кировском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации побывали председатель райисполкома Михаил Гулый, председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова и начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Наталья Третьякова.

Помогли поверить в чудо…

Новый год – необыкновенный праздник, благодаря которому каждый может окунуться в сказочную атмосферу. Дед Мороз и Снегурочка, проказница Баба Яга, традиционный хоровод вокруг елки и конечно же, долгожданные подарки… Все это сегодня было у воспитанников центра. Гости помогли поверить им в чудо.

 


Помогли поверить в чудо…


Помогли поверить в чудо…

Говорят, что желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбываются. Очень хочется, чтобы, в первую очередь, сбывались мечты маленьких граждан нашего района, отметил Михаил Гулый. Он пожелал ребятам моря улыбок и счастья в новом году. 


Помогли поверить в чудо…


Помогли поверить в чудо…

Набор сладостей и развивающие игры  на празднике были подарены  каждому воспитаннику. Подарком для учреждения стал набор детской мебели. В завершении встречи была сделана совместная фотография на память.


Помогли поверить в чудо…

А марафон добра в рамках акции «Наши дети» продолжается…

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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В рамках благотворительной акции «Наши дети» в Кировском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации побывали председатель...
 
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