Помогли поверить в чудо…

Источник материала: Кировец

В рамках благотворительной акции «Наши дети» в Кировском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации побывали председатель райисполкома Михаил Гулый, председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова и начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Наталья Третьякова.





Новый год – необыкновенный праздник, благодаря которому каждый может окунуться в сказочную атмосферу. Дед Мороз и Снегурочка, проказница Баба Яга, традиционный хоровод вокруг елки и конечно же, долгожданные подарки… Все это сегодня было у воспитанников центра. Гости помогли поверить им в чудо.













Говорят, что желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбываются. Очень хочется, чтобы, в первую очередь, сбывались мечты маленьких граждан нашего района, отметил Михаил Гулый. Он пожелал ребятам моря улыбок и счастья в новом году.













Набор сладостей и развивающие игры на празднике были подарены каждому воспитаннику. Подарком для учреждения стал набор детской мебели. В завершении встречи была сделана совместная фотография на память.







А марафон добра в рамках акции «Наши дети» продолжается…

Фото Максима МИКЕШИНА.