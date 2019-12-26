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16 000 долларов и 8890 евро. В Минске девушка украла у тети деньги, которые та копила на квартиру
27.12.2019 21:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция задержала 22-летнюю минчанку, которая похитила у своей тети 16 000 долларов, 8890 евро и 600 шведских франков. Об этом
39-летняя жительница Минска обратилась в милицию с заявлением о пропаже из ее квартиры крупной суммы денег. Отсутствие 16 000 долларов, 8890 евро и 600 шведских франков она обнаружила, когда собиралась внести эти деньги в качестве первого взноса для покупки квартиры.
Милиция установила, что причастной к хищению денег оказалась 22-летняя племянница женщины.
Оперативникам девушка рассказала, что в начале года услышала разговор матери и тети, из которого она поняла, что у родственницы есть крупная сумма денег, которую она планировала потратить на покупку квартиры.
— Похитив один из комплектов ключей от квартиры родственницы, девушка дождалась момента, когда дома никого не будет, проникла в жилище и похитила порядка 3800 рублей. В последующем хищения денег минчанка совершала еще на протяжении 10 месяцев, периодически вынося из квартиры деньги, — рассказали в милиции.
Похищенные деньги девушка тратила на личные нужды: приобретение дорогостоящей техники и поездки за границу.
Материалы проверки передали в Следственный комитет.
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Похищенные деньги девушка тратила на личные нужды: приобретение дорогостоящей техники и поездки за границу.
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