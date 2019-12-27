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Героя Франции из Барановичей, погибшего во время военной операции в Мали, привезли хоронить на родину

28.12.2019 02:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прах 43-летнего белоруса Андрея Жука, который служил во французском Иностранном легионе и погиб в конце ноября во время военной операции в Африке, похоронят 28 декабря на кладбище «Русино» в Барановичах, сообщает издание Intex-press.


Андрей Жук. Фото: Министерство обороны Франции

Тело Андрея Жука кремировали. Его родители почти месяц ждали, когда прах сына доставят на родину, чтобы проститься с ним и похоронить. 

27 декабря урну с прахом Андрея Жука доставили в Барановичи. Церемония прощания пройдет в узком семейном кругу. Похоронят Андрея Жука днем 28 декабря на кладбище «Русино».

Напомним, в ноябре в Мали погибли 13 военных. Среди них был 43-летний белорус Андрей Жук, ставший посмертно героем Франции. Одноклассники рассказывали, что он любил рисовать, был в отличной спортивной форме, а фильм о французском Иностранном легионе был одним из любимых.

 
 
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Прах 43-летнего белоруса Андрея Жука, который служил во французском Иностранном легионе и погиб в конце ноября во время военной операции в Африке, похоронят 28...
 
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