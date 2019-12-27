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«Как-то просто смотрел телевизор и сломал бедро». История 17-летнего «хрустального» Жени
28.12.2019 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наверное, у каждого была ситуация: двор, дерево, мама, которая что-то кричит из окна… Падение, ушиб, гипс, смешные надписи одноклассников на нем, месяц и все забыто. У нашего героя все куда сложнее. Первый раз Женя получил перелом в 3 месяца. Всего же за 17 лет жизни у парня их уже 36. Однажды он сломал бедро, просто лежа и смотря телевизор.
Таких людей называют «хрустальными», им диагностирован несовершенный остеогенез — генетическое заболевание, при котором кости невероятно хрупкие. Главная Женина мечта — ходить на своих ногах. Мы продолжаем проект
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У парня было уже 36 переломов.
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