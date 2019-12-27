«Как-то просто смотрел телевизор и сломал бедро». История 17-летнего «хрустального» Жени

Источник материала: Tut.by

Наверное, у каждого была ситуация: двор, дерево, мама, которая что-то кричит из окна… Падение, ушиб, гипс, смешные надписи одноклассников на нем, месяц и все забыто. У нашего героя все куда сложнее. Первый раз Женя получил перелом в 3 месяца. Всего же за 17 лет жизни у парня их уже 36. Однажды он сломал бедро, просто лежа и смотря телевизор.

Таких людей называют «хрустальными», им диагностирован несовершенный остеогенез — генетическое заболевание, при котором кости невероятно хрупкие. Главная Женина мечта — ходить на своих ногах. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.