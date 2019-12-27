График работы филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Миноблавтотранс» на городских, пригородных и междугородных маршрутах

Расписание движения городского транспорта 01.01.2020г.
|
№
маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время начала работы
|
Остановочный пункт
|
Время окончания работы
|
Остановочный пункт
|
1.1
|
Ж/д вокзал - Райбольница
|
6:20
|
ж/д вокзал
|
23:20
|
ж/д вокзал
|
2
|
4-ая поликлиника - Дымки
|
7:42
|
4-ая поликлиника
|
23:27
|
4-ая поликлиника
|
2Б
|
Печи-Лядище
|
Маршрут отменен
|
3.1
|
Ж/д вокзал -
6-й микрорайон
|
5:50
|
4-ая поликлиника
|
00:01
|
4-ая поликлиника
|
3а.1
|
Ж/д вокзал -
3-й микрорайон
|
7:17
|
3-й микрорайон
|
23:31
|
3-й микрорайон
|
4
|
Ж/д вокзал - Береговая
|
11:35
|
ж/д вокзал
|
21:51
|
ж/д вокзал
|
6.1
|
Ж/д вокзал - Панфилова
|
10:20
|
ж/д вокзал
|
19:55
|
ж/д вокзал
|
6.2
|
Ж/д вокзал - Панфилова
|
6:20
|
Панфилова
|
23:55
|
ж/д вокзал
|
7
|
Ж/д вокзал - Дымки
|
5:46
|
Дымки
|
23:58
|
ж/д вокзал
|
8
|
Рынок-Лядище
|
10:50
|
Рынок
|
19:01
|
Рынок
|
9.1
|
Печи - ПО «Экран»
|
9:50
|
Печи
|
23:50
|
Печи
|
9.2
|
Печи - ПО «Экран»
|
6:15
|
Печи
|
21:05
|
Печи
|
9.3
|
Печи - ПО «Экран»
|
6:15
|
ПО «Экран»
|
21:55
|
Печи
|
9а
|
Печи - Райбольница
|
6:45
|
Печи
|
23:20
|
Печи
|
10
|
Ж/д вокзал - Печи
|
6:25
|
ж/д вокзал
|
23:10
|
ж/д вокзал
|
10а
|
Ж/д вокзал - Печи
|
11:40
|
ж/д вокзал
|
23:10
|
Печи
|
12
|
Ж/д вокзал - Пчельник
|
6:06
|
ж/д вокзал
|
22:50
|
ж/д вокзал
|
12а
|
Ж/д вокзал - Пчельник
|
Маршрут отменен
|
13
|
Ж/д вокзал - Юшкевичи
|
7:26
|
ж/д вокзал
|
23:32
|
ж/д вокзал
|
14
|
Автовокзал – Алексеевское кладбище
|
Маршрут отменен
|
16
|
6-й микрорайон - Панфилова
|
Маршрут отменен
|
18.1
|
Ж/д вокзал – Л.Чаловской
|
6:30
|
Л.Чаловской
|
23:40
|
ж/д вокзал
|
18а
|
Ж/д вокзал – Л.Чаловской
|
8:14
|
Л.Чаловской
|
19:56
|
ж/д вокзал
|
19
|
Ж/д вокзал - Пограничная
|
7:45
|
ж/д вокзал
|
21:05
|
ж/д вокзал
|
22
|
4-ая поликлиника - Панфилова
|
8:00
|
4-ая поликлиника
|
21:50
|
4-ая поликлиника
|
23.1
|
4-ая поликлиника - Райбольница
|
10:10
|
4-ая поликлиника
|
16:00
|
4-ая поликлиника
31.12.2019г. по графику буднего дня
02.01.2020г. по графику выходного дня
03.01.2020г. и 04.01.2020г. по графику буднего дня
Пригород и межгород
- 31 декабря 2019 года работа будет выполняться по графику вторника:
- маршрут №289 «Борисов–Броды» будет осуществляться также и в обратном направлении 31.12.19г;
- 1 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья, будут отменены следующие маршруты и рейсы:
- отменены маршруты:
- №227С «Борисов - Велятичи»;
- №229С «Борисов - Лошница»;
- №244С «Борисов - Горавец»;
- №253С «Борисов - Клыпенка»;
- №262С «Борисов - Выдрица»;
- отменены рейсы:
- №220С «Борисов - Новищино» - 7.05;
- №223С «Борисов - Погодица» - 8.25;
- №225С «Борисов - Лавница» - 7.05;
- №228С «Борисов – Новое Село» - 6.40;
- №230С «Борисов - Велятичи» - 5.30, 9.45;
- №233С «Борисов – К.Слобода» - 7.50;
- №234С «Борисов - Осово» - 6.10;
- №235С «Борисов - Старинки» - 8.20;
- №236С «Борисов - Копачевка» - 6.30;
- №237С «Борисов - Хотюхово» - 6.50;
- №238С «Борисов - Селец» - 6.10;
- №240С «Борисов - Мхерино» - 7.20;
- №241С «Борисов - Ляховка» - 7.00;
- №243С «Борисов-Боровляны» - 5.50;
- №258С «Борисов - Крацевичи» - 6.50;
- 2 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья:
- будет отменен маршрут №244С «Борисов-Горавец»
- 4 января 2020 года по графику пятницы:
1.2 По междугородным и международным перевозкам:
- 31 декабря 2019 года работа будет выполняться по графику вторника:
- планируется маршрут №380 «Борисов-Бегомль» с отправлением от АВ «Борисов» в 13.15;
- 1 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья, будут отменены следующие маршруты и рейсы:
- отменены маршруты:
- №515С «Борисов-Боровляны»
- №380С «Борисов-Бегомль»
- №392С «Борисов-Лепель»
- №393С «Борисов-Могилев»
- №600 «Борисов-Вильнюс»
- №500С «Борисов-Минск» (карточка №9 (6.49-19.33))
- отменены рейсы:
- №321С «Борисов-Березино» - 8.20
- №550С «Борисов - Плещеницы» - 7.10
- №500С «Борисов - Минск» - 6.00 (карточка №2 (6.00-18.40))
- №500С «Борисов - Минск» - 9.05 (карточка №3 (9.05-21.45))
- №500С «Борисов - Минск» - 6.15 (карточка №4 (6.15-18.40))
- 2 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья:
- отменены маршруты:
- №515С «Борисов – Боровляны»
- №392С «Борисов-Лепель»
- №393С «Борисов-Могилев»
- отменены рейсы:
- №380С «Борисов-Бегомль» - 6.20
- 4 января 2020 года работа будет выполняться по графику пятницы:
- отменены рейсы:
- №515 «Борисов-Боровляны» - 6.35