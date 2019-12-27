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График работы филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Миноблавтотранс» на городских, пригородных и междугородных маршрутах

28.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Расписание движения городского транспорта 01.01.2020г.

маршрута

Наименование маршрута

Время начала работы

Остановочный пункт

Время окончания работы

Остановочный пункт

1.1

Ж/д вокзал - Райбольница

6:20

ж/д вокзал

23:20

ж/д вокзал

2

4-ая поликлиника - Дымки

7:42

4-ая поликлиника

23:27

4-ая поликлиника

Печи-Лядище

Маршрут отменен

3.1

Ж/д вокзал -

6-й микрорайон

5:50

4-ая поликлиника

00:01

4-ая поликлиника

3а.1

Ж/д вокзал -

3-й микрорайон

7:17

3-й микрорайон

23:31

3-й микрорайон

4

Ж/д вокзал - Береговая

11:35

ж/д вокзал

21:51

ж/д вокзал

6.1

Ж/д вокзал - Панфилова

10:20

ж/д вокзал

19:55

ж/д вокзал

6.2

Ж/д вокзал - Панфилова

6:20

Панфилова

23:55

ж/д вокзал

7

Ж/д вокзал - Дымки

5:46

Дымки

23:58

ж/д вокзал

8

Рынок-Лядище

10:50

Рынок

19:01

Рынок

9.1

Печи - ПО «Экран»

9:50

Печи

23:50

Печи

9.2

Печи - ПО «Экран»

6:15

Печи

21:05

Печи

9.3

Печи - ПО «Экран»

6:15

ПО «Экран»

21:55

Печи

Печи - Райбольница

6:45

Печи

23:20

Печи

10

Ж/д вокзал - Печи

6:25

ж/д вокзал

23:10

ж/д вокзал

10а

Ж/д вокзал - Печи

11:40

ж/д вокзал

23:10

Печи

12

Ж/д вокзал - Пчельник

6:06

ж/д вокзал

22:50

ж/д вокзал

12а

Ж/д вокзал - Пчельник

Маршрут отменен

13

Ж/д вокзал - Юшкевичи

7:26

ж/д вокзал

23:32

ж/д вокзал

14

Автовокзал – Алексеевское кладбище

Маршрут отменен

16

6-й микрорайон - Панфилова

Маршрут отменен

18.1

Ж/д вокзал – Л.Чаловской

6:30

Л.Чаловской

23:40

ж/д вокзал

18а

Ж/д вокзал – Л.Чаловской

8:14

Л.Чаловской

19:56

ж/д вокзал

19

Ж/д вокзал - Пограничная

7:45

ж/д вокзал

21:05

ж/д вокзал

22

4-ая поликлиника - Панфилова

8:00

4-ая поликлиника

21:50

4-ая поликлиника

23.1

4-ая поликлиника - Райбольница

10:10

4-ая поликлиника

16:00

4-ая поликлиника

31.12.2019г. по графику буднего дня

02.01.2020г. по графику выходного дня

03.01.2020г. и 04.01.2020г. по графику буднего дня

Пригород и межгород

- 31 декабря 2019 года работа будет выполняться по графику вторника:

  • маршрут №289 «Борисов–Броды» будет осуществляться также и в обратном направлении 31.12.19г;

- 1 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья, будут отменены следующие маршруты и рейсы:

- отменены маршруты:

  • №227С «Борисов - Велятичи»;
  • №229С «Борисов - Лошница»;
  • №244С «Борисов - Горавец»;
  • №253С «Борисов - Клыпенка»;
  • №262С «Борисов - Выдрица»;

- отменены рейсы:

  • №220С «Борисов - Новищино» - 7.05;
  • №223С «Борисов - Погодица» - 8.25;
  • №225С «Борисов - Лавница» - 7.05;
  • №228С «Борисов – Новое Село» - 6.40;
  • №230С «Борисов - Велятичи» - 5.30, 9.45;
  • №233С «Борисов – К.Слобода» - 7.50;
  • №234С «Борисов - Осово» - 6.10;
  • №235С «Борисов - Старинки» - 8.20;
  • №236С «Борисов - Копачевка» - 6.30;
  • №237С «Борисов - Хотюхово» - 6.50;
  • №238С «Борисов - Селец» - 6.10;
  • №240С «Борисов - Мхерино» - 7.20;
  • №241С «Борисов - Ляховка» - 7.00;
  • №243С «Борисов-Боровляны» - 5.50;
  • №258С «Борисов - Крацевичи» - 6.50;

- 2 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья:

  • будет отменен маршрут №244С «Борисов-Горавец»

- 4 января 2020 года по графику пятницы:

1.2 По междугородным и международным перевозкам:

- 31 декабря 2019 года работа будет выполняться по графику вторника:

  • планируется маршрут №380 «Борисов-Бегомль» с отправлением от АВ «Борисов» в 13.15;

- 1 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья, будут отменены следующие маршруты и рейсы:

- отменены маршруты:

  • №515С «Борисов-Боровляны»
  • №380С «Борисов-Бегомль»
  • №392С «Борисов-Лепель»
  • №393С «Борисов-Могилев»
  • №600 «Борисов-Вильнюс»
  • №500С «Борисов-Минск» (карточка №9 (6.49-19.33))

- отменены рейсы:

  • №321С «Борисов-Березино» - 8.20
  • №550С «Борисов - Плещеницы» - 7.10
  • №500С «Борисов - Минск» - 6.00 (карточка №2 (6.00-18.40))
  • №500С «Борисов - Минск» - 9.05 (карточка №3 (9.05-21.45))
  • №500С «Борисов - Минск» - 6.15 (карточка №4 (6.15-18.40))

- 2 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья:

- отменены маршруты:

  • №515С «Борисов – Боровляны»
  • №392С «Борисов-Лепель»
  • №393С «Борисов-Могилев»

- отменены рейсы:

  • №380С «Борисов-Бегомль» - 6.20

- 4 января 2020 года работа будет выполняться по графику пятницы:

- отменены рейсы:

  • №515 «Борисов-Боровляны» - 6.35
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Расписание движения городского транспорта 01.01.2020г. № маршрута Наименование маршрута Время начала работы Остановочный пункт Время...
 
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