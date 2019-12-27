График работы филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Миноблавтотранс» на городских, пригородных и междугородных маршрутах

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Расписание движения городского транспорта 01.01.2020г.

№ маршрута Наименование маршрута Время начала работы Остановочный пункт Время окончания работы Остановочный пункт 1.1 Ж/д вокзал - Райбольница 6:20 ж/д вокзал 23:20 ж/д вокзал 2 4-ая поликлиника - Дымки 7:42 4-ая поликлиника 23:27 4-ая поликлиника 2Б Печи-Лядище Маршрут отменен 3.1 Ж/д вокзал - 6-й микрорайон 5:50 4-ая поликлиника 00:01 4-ая поликлиника 3а.1 Ж/д вокзал - 3-й микрорайон 7:17 3-й микрорайон 23:31 3-й микрорайон 4 Ж/д вокзал - Береговая 11:35 ж/д вокзал 21:51 ж/д вокзал 6.1 Ж/д вокзал - Панфилова 10:20 ж/д вокзал 19:55 ж/д вокзал 6.2 Ж/д вокзал - Панфилова 6:20 Панфилова 23:55 ж/д вокзал 7 Ж/д вокзал - Дымки 5:46 Дымки 23:58 ж/д вокзал 8 Рынок-Лядище 10:50 Рынок 19:01 Рынок 9.1 Печи - ПО «Экран» 9:50 Печи 23:50 Печи 9.2 Печи - ПО «Экран» 6:15 Печи 21:05 Печи 9.3 Печи - ПО «Экран» 6:15 ПО «Экран» 21:55 Печи 9а Печи - Райбольница 6:45 Печи 23:20 Печи 10 Ж/д вокзал - Печи 6:25 ж/д вокзал 23:10 ж/д вокзал 10а Ж/д вокзал - Печи 11:40 ж/д вокзал 23:10 Печи 12 Ж/д вокзал - Пчельник 6:06 ж/д вокзал 22:50 ж/д вокзал 12а Ж/д вокзал - Пчельник Маршрут отменен 13 Ж/д вокзал - Юшкевичи 7:26 ж/д вокзал 23:32 ж/д вокзал 14 Автовокзал – Алексеевское кладбище Маршрут отменен 16 6-й микрорайон - Панфилова Маршрут отменен 18.1 Ж/д вокзал – Л.Чаловской 6:30 Л.Чаловской 23:40 ж/д вокзал 18а Ж/д вокзал – Л.Чаловской 8:14 Л.Чаловской 19:56 ж/д вокзал 19 Ж/д вокзал - Пограничная 7:45 ж/д вокзал 21:05 ж/д вокзал 22 4-ая поликлиника - Панфилова 8:00 4-ая поликлиника 21:50 4-ая поликлиника 23.1 4-ая поликлиника - Райбольница 10:10 4-ая поликлиника 16:00 4-ая поликлиника

31.12.2019г. по графику буднего дня

02.01.2020г. по графику выходного дня

03.01.2020г. и 04.01.2020г. по графику буднего дня

Пригород и межгород

- 31 декабря 2019 года работа будет выполняться по графику вторника:

маршрут №289 «Борисов–Броды» будет осуществляться также и в обратном направлении 31.12.19г;

- 1 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья, будут отменены следующие маршруты и рейсы:

- отменены маршруты:

№227С «Борисов - Велятичи»;

№229С «Борисов - Лошница»;

№244С «Борисов - Горавец»;

№253С «Борисов - Клыпенка»;

№262С «Борисов - Выдрица»;

- отменены рейсы:

№220С «Борисов - Новищино» - 7.05;

№223С «Борисов - Погодица» - 8.25;

№225С «Борисов - Лавница» - 7.05;

№228С «Борисов – Новое Село» - 6.40;

№230С «Борисов - Велятичи» - 5.30, 9.45;

№233С «Борисов – К.Слобода» - 7.50;

№234С «Борисов - Осово» - 6.10;

№235С «Борисов - Старинки» - 8.20;

№236С «Борисов - Копачевка» - 6.30;

№237С «Борисов - Хотюхово» - 6.50;

№238С «Борисов - Селец» - 6.10;

№240С «Борисов - Мхерино» - 7.20;

№241С «Борисов - Ляховка» - 7.00;

№243С «Борисов-Боровляны» - 5.50;

№258С «Борисов - Крацевичи» - 6.50;

- 2 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья:

будет отменен маршрут №244С «Борисов-Горавец»

- 4 января 2020 года по графику пятницы:

1.2 По междугородным и международным перевозкам:

- 31 декабря 2019 года работа будет выполняться по графику вторника:

планируется маршрут №380 «Борисов-Бегомль» с отправлением от АВ «Борисов» в 13.15;

- 1 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья, будут отменены следующие маршруты и рейсы:

- отменены маршруты:

№515С «Борисов-Боровляны»

№380С «Борисов-Бегомль»

№392С «Борисов-Лепель»

№393С «Борисов-Могилев»

№600 «Борисов-Вильнюс»

№500С «Борисов-Минск» (карточка №9 (6.49-19.33))

- отменены рейсы:

№321С «Борисов-Березино» - 8.20

№550С «Борисов - Плещеницы» - 7.10

№500С «Борисов - Минск» - 6.00 (карточка №2 (6.00-18.40))

№500С «Борисов - Минск» - 9.05 (карточка №3 (9.05-21.45))

№500С «Борисов - Минск» - 6.15 (карточка №4 (6.15-18.40))

- 2 января 2020 года работа будет выполняться по графику воскресенья:

- отменены маршруты:

№515С «Борисов – Боровляны»

№392С «Борисов-Лепель»

№393С «Борисов-Могилев»

- отменены рейсы:

№380С «Борисов-Бегомль» - 6.20

- 4 января 2020 года работа будет выполняться по графику пятницы:

- отменены рейсы: