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«Однажды сын просил помочь маме, у которой не было выходных». Как работает Дед Мороз с 35-летним стажем

28.12.2019 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В небольшой комнатке, которая в дни праздничных мероприятий становится гримеркой, Вячеслав Курчик неспешно обувает валенки, обхватывает широким поясом длинную шубу, надевает бороду. Несколько минут — и художественный руководитель районного Центра традиционной культуры агрогородка Мажа Копыльского района из обычного человека превращается в Деда Мороза. И так уже 35 зим.


Мажа — агрогородок на несколько сотен жителей. К началу зимних праздников про приближающийся Новый год тут, как и в любом другом уголке страны напоминали разве что снежинки на окнах. А за окном была то ли поздняя осень, то ли ранняя весна.

«Погода не по сезону, празднику не помеха», — уверены в районном Центре традиционной культуры. Главное, говорят, хороший Дед Мороз. Своего Мороза они уважительно величают Леонидович и рассказывают, что работает он у них уже десять лет. Сколько за это время случилось в его карьере праздников, не счесть. Но перед каждым, чуть позже признается сам волшебник, он, как и любой артист, немного волнуется.


Сегодня — не исключение. В 14.00 в Центре дискотека для начальной школы. В понедельник тут уже украсили фойе и поставили живую елку. Сейчас взялись за актовый зал. И пока культработники импровизируют с декорациями, Вячеслав Леонидович в гримерке колдует над своим новогодним образом.

— Как только надеваешь костюм — голос и походка тут же меняются, — басом произносит собеседник. — Хотя я еще и не совсем старенький, но в образе стараюсь косить под старичка. Со старостью ведь приходит уважение. Это понимают даже дети, поэтому усы не трогают. А так, только дай им слабинку, сразу стараются потянуть за бороду, проверить или настоящая.


У худрука она длинная, но искусственная. Зато сам он, уверен, волшебник настоящий, потому дети его и запоминают. И в городе, даже когда он в обычной одежде, окликают.

— Иду как-то с маленькой дочкой и слышу вслед: «Дед Мороз». «Где Дед Мороз?» — спрашивает у меня дочка. «Прошел, наверное, где-то», — пробую выкрутиться я. «Как так, — не понимает она, — лето же».


И таких историй в жизни Вячеслава Курчика наберется немало. Ведь впервые образ Деда Мороза он примерил в далеком 1984 году, когда в 21 год стал директором Копыльского районного Дома культуры. Других мужчин-артистов в коллективе не было, вот женщины-сотрудницы и предложили: «Леонидович, давай ты».

Леонидович идею поддержал и так вжился в роль, что с тех пор, где бы ни работал, каждый раз с конца декабря до начала января перевоплощается в волшебника. А четыре зимы, пока в Копыле у Деда Мороза была своя резиденция, его даже выбирали главным Морозом района. Тогда, говорит, он и совершил свое самое важное новогоднее чудо. Но это пока.


— Один мальчик написал мне в резиденцию: «Дед Мороз, если ты есть на белом свете, то помоги, пожалуйста, моей маме. Она работает в магазине, и у нее уже две недели не было выходных», — вспоминает он. — Поехали мы со Снегурочкой в этот магазин, позвали администрацию, попросили пригласить маму — и зачитали при всех письмо ребенка. А теперь, говорю, уважаемый администратор, помогите Деду Морозу исполнить желание ребенка. В этот момент мама заплакала. И такая трогательная была ситуация, что и у меня покатилась слеза. Женщине устроили выходной. Но меня больше впечатлило другое: то, как этот мальчонка, был он тогда в шестом классе, проявил себя.

«Взрослым желаю по-взрослому, но стараюсь не вульгарить»

«Дед Мороз! Дед Мороз!» — доносятся из фойе детские голоса. «Иду! Иду!» — отвечает им Вячеслав Леонидович и нам шепчет: «Сейчас спрошу, из-за кого это погода такая плохая? Кто провинился?»


Дети, как один отвечают, что они тут ни при чем, и праздник идет своим чередом. Пока один из мальчишек вдруг не заплакал. Оказалось, он единственный, кто не подготовил стихотворение и до сих пор без подарка. «Это не самая главная беда», — успокаивает его Дед Мороз. Важнее, учит, быть хорошим человеком, и просто так вручает мальчугану мешочек с конфетами.


Обычно, не скрывает волшебник, школьники в таких ситуациях поступают хитрее и вот уже 35 его морозных лет в качестве спасательного круга используют «В лесу родилась елочка». И видно, говорит Вячеслав Леонидович, что им за это затертое до дыр стихотворение стыдно, но все равно читают.


— Такой большой стих, — хвалю ребенка в этот момент, — выучил. И тут же журю: смотри, чтобы в следующем году что-нибудь посерьезнее рассказал.

Ребята, которые в чудеса верят, после таких ситуаций исправляются. С подростками лет от 12−13 посложнее. Они относительно волшебства уже сомневаться.

— Дети — они очень искренние, а вот родители, бывает, учат их плохому, — делится переживаниями Вячеслав Леонидович. — Как-то на утреннике говорит мне мальчик: «Дед Мороз Снегурочку обманул, как дурочку». Где, спрашиваю, ты такое услышал. Он как на духу выдает: «Мама сказала». Передай, говорю, маме, что приду к ней на строгую беседу вот этой палочкой и показываю посох.


Дети приготовили для Деда Мороза танец

Хотя, шутит собеседник, волшебный посох не по назначению он использовал лишь однажды, когда на корпоративе выпивший гость стал приставать к Снегурке. Все волшебство тогда пришлось хулигану по лбу. Чудо, шутит, подействовало и мужчину отрезвило.

— Взрослых на корпоративах я тоже поздравляю, — чуть меняет тему Вячеслав Леонидович. — Желаю им, конечно, по-взрослому, но стараюсь не вульгарить, персонаж Деда Мороза не дискредитировать.


Что там происходит на взрослых утренниках, остается на взрослых утренниках. А вот детская дискотека уже перешла от хороводов к современным танцам. Дети веселятся, а позже дарят Деду Морозу самодельных ангелов. Градус милоты зашкаливает и, кажется, может растопить даже самое ледяное сердце.


Все детские праздники Дед Мороз заканчивает обнимашками

…Еще немного — и в фойе становится тихо.

— Как вам праздник? — спрашиваем у Деда Мороза, когда он потихоньку начинает собирать аппаратуру.

— Неплохо, — отвечает он, — Но я человек критичный, поэтому скажу так: не все идеально.

«Для многих новогоднее чудо превратилось в услугу»

Праздник в центре на сегодня закончился, и сказка снова превращается в обычный вторник. Остаются только новогодние разговоры.


Дед Мороз и Зима

— Было где-то полпервого ночи, мы с Леонидовичем встретились на перекрестке и пошли в Мажу людей поздравлять, — вспоминает Алина Гурло, директор районного Центра традиционной культуры, как для них с худруком начался 2019 год.

Как и Вячеслав Леонидович, она живет в Копыле, а работает в агрогородке. Несмотря на то, что шагать до Мажи им пришлось три с половиной километра, от правила — Новый год нужно встретить в семье — никто из них не отступает.


Под халат волшебника Дед Мороз всегда надевает спортивную одежду. Говорит, чтобы не так жарко было

Сам Дед Мороз не скрывает: 31 декабря — день у него насыщенный, но сколько бы не было дел, в 22.00 он обязательно должен быть дома. Иначе, шутит, жена будет ругаться.

— В моей семье два творческих человека — я и сын, и два финансиста — жена и дочка, — рассказывает о своих домашних Вячеслав Леонидович. — Дети уже выросли. Сын сейчас за границей, дочка тоже впервые не с нами будет Новый год встречать. И вот я думаю, как бы мне выкрутиться, чтобы и в центр попасть, людей с праздником поздравить, и жену одну надолго скучать не оставить.

— А как ваши дети рассекретили, что Дед Мороз на самом деле их папа?

— А как в анекдоте, как ты не наряжайся, а глаза то — папины. Дети, они ведь все замечают, — шутит собеседник и чуть меняет тему. — Поэтому Дед Мороз — персонаж особенный. Он и психолог, и философ. Хотя для многих новогоднее чудо уже превратилось в услугу. Люди делают на этом бабки. Но ведь за год у человека есть немало других возможностей подразаботать. Поэтому, даже если ходишь поздравлять по квартирам, нельзя забывать, что рядом с Дедом Морозом малыш должен чувствовать волшебство.


— А сами в волшебство верите?

— В волшебство — нет, а вот чудо может произойти с любым из нас. Чудо более приземленное. Вот ты сидишь и думаешь, как бы дотянуть до получки, а тебе раз — и денежка свалилась. А вообще, для меня важнее, чтобы мне дети верили и мой образ Деда Мороза оставил в их памяти какой-то след.

 
 
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Вячеслав Курчик неспешно обувает валенки, обхватывает широким поясом длинную шубу, надевает бороду. Несколько минут - и худрук районного Центра традиционной...
 
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