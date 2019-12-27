Директора вилейского перерабатывающего предприятия обвиняют в служебном подлоге

Источник материала: Tut.by

Директор перерабатывающего предприятия в Вилейке использовал служебную машину в личных целях, а также издавал приказы о собственных командировках, в которых не было служебной необходимости. Об этом сообщает издание Kraj.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Директор перерабатывающего предприятия Вилейского района с семьей жил в коттедже в Колодищах Минского района. За счет средств предприятия ему сняли однокомнатную благоустроенную квартиру в Вилейке, недалеко от места работы. Предприятие находится в тяжелом финансово-экономическом положении, поэтому с декабря 2018-го по июль 2019 года работников перевели на четырехдневную трудовую неделю. Несмотря на это, директор на служебном джипе за счет предприятия ездил домой в Колодищи и на работу в Вилейку, — рассказал прокурор Вилейского района Вадим Шукринов.

Прокурор отмечает: в ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый использовал служебную машину в личных целях, постоянно заправляя ее топливом предприятия.

Рабочий день начинается в 08.00. В ряде случаев по указанию директора водитель ранним утром на служебном автомобиле ехал из Вилейки в Колодищи, чтобы забрать своего начальника и доставить его на работу.

Чтобы скрыть эти поездки, обвиняемый вносил заведомо ложные сведения в официальные документы. Поездки в Колодищи и обратно либо не отражались в путевых листах, либо вместо них указывались вымышленные маршруты.

Директор издавал приказы о собственных командировках, в которых не было служебной необходимости. При этом оформлялись командировочные удостоверения и авансовые отчеты. Директор под роспись получал деньги на возмещение командировочных расходов.

— В ходе предварительного расследования обвиняемый признал себя виновным, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, стал сотрудничать и оказывать содействие расследованию, — отмечает Вадим Шукринов. — Фигурант добровольно возместил стоимость использованного для личных поездок бензина АИ-92, принадлежавшего предприятию. Всего было потрачено 1518 литров бензина общей стоимостью 2046 рублей 77 копеек.

Обвиняемый также возместил 147 рублей 50 копеек командировочных расходов, выплаченных ему за те дни, когда он не был ни в каких командировках.

Расследование уголовного дела по ч.1 ст. 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Беларуси завершено. Теперь обвиняемый предстанет перед судом. Ему грозит до двух лет лишения свободы.