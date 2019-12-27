«Мне нужны не цветы, а безопасность». В Минске прошел пикет против домашнего насилия

Источник материала: Tut.by

В Беларуси каждое третье тяжкое преступление совершают близкие люди — избиения, истязания, убийства. В большинстве случаев пострадавшими являются женщины, хотя мужчины тоже терпят от насилия, чаще всего, пожилые мужчины, которых избивают и даже убивают собственные дети. Лишь треть пострадавших женщин обращается за помощью. Одни запуганы так, что боятся обратиться в милицию, другим — стыдно. Зачастую жертва просто не верит, что ей может кто-нибудь помочь. В нашей стране до сих пор не принят закон о предотвращении домашнего насилия. 28 декабря в Минске впервые прошел пикет в поддержку закона.





— Сегодня первый раз, когда власти города разрешили нам провести пикет. Мы бы хотели сказать, что мы против любых видов насилия, в отношении всех людей — и женщин, и мужчин, и детей, и пожилых людей, и людей с инвалидностью, — заявила координатор инициативной группы «Маршируй детка» Светлана Гатальская. — Насилие — это не норма. Мы хотим, чтобы в Беларуси появился закон по противодействию домашнему насилию.





Активисты рассказали истории из криминальной хроники о том, к чему приводит отсутствие специального закона в Беларуси:

— Валентина и Андрей вместе воспитывали четверо детей. Мужчина злоупотреблял спиртным и в таком состоянии бил и унижал жену. Валентина много раз вызывала милицию, за последние месяцы — четыре раза. Андрея несколько раз привлекали к административной ответственности за оскорбления, угрозы, нанесение побоев. Во время одной из ссор стал требовать деньги на спиртное, а когда получил отказ, начал избивать жену. Защищаясь, она нанесла ему три удара ножом. Мужчина умер. Валентине дали 8,5 лет лишения свободы. Четверо детей отправили в детдом.





— В Глусском районе 87-летнюю женщину задушили из-за денег, 350 рублей, ее племянники: 52-летний и 47-летний мужчины.

— Николай унижал и избивал жену, постоянно изменял ей. Она решила развестись. На протяжении двух лет часто вызывала милицию. Муж в комнате хранил пневматическую винтовку, дубинку и ножи, в прихожей устроил импровизированный тир и пугал детей. Мать Людмилы обращалась в милицию, чтобы эти предметы изъяли, но этого не произошло. В день развода муж душил жену и угрожал ее убить. После развода продолжили жить в одной квартире, у Николая появилась новая жена. Людмила предлагала Николаю отказаться от алиментов, но чтобы он ушел на съемную квартиру с новой женой, чтобы не травмировать дочерей. Он не согласился. В один из дней после просьбы Людмилы прекратить громко заниматься сексом в присутствии детей дома и вызова участкового Николай на глазах у детей избил бывшую жену дубинкой — не менее 20 ударов, из них девять ударов — по голове, после чего выбросил ее из окна. В момент убийства мужчина был трезв. Получил 25 лет лишения свободы. Виновным себя не признал.





— В Ельском районе 33-летний мужчина нанес несколько ударов ножом своему 58-летнему отцу и 59-летней матери. Отец умер на месте, мать — в больнице, после этого сын пытался покончить с собой.

— Когда Валерий напивался, он избивал и унижал жену. Когда старший сын ушел в армию, Ирина вместе с 9-летней дочерью ушла от мужа к матери. На Крещение он пригласил жену домой, пообещал, что передаст деньги для сына в армию. В доме Валерий стал снова унижать Ирину. Затем на глазах у дочки нанес ей 24 удара ножом. Ирина умерла от потери крови, в присутствии дочери. Валерий получил 16 лет лишения свободы.





По данным МВД, в Беларуси за год совершается около 2,5 тысяч преступлений, которые относятся к категории насилия в семье. От общего насилия это около -3,5%. Но если говорить о тяжких преступлениях — убийствах, тяжких телесных повреждениях, то практически каждое третье преступление совершается близкими людьми, которые живут вместе.





Каждая третья женщина в Беларуси за свою жизнь хотя бы раз подвергалась физическому насилию со стороны близких, не говоря про другие виды насилия — сексуальное, психологическое, экономическое. Несмотря на это, до сих пор не принят закон о предотвращении домашнего насилия. Даже после обращения в милицию женщина не становится более защищенной от агрессора, так как подавляющее большинство правонарушений заканчивается штрафом, который зачастую оплачивается из общего семейного бюджета. Чтобы получить защитное предписание (запрещающее агрессору любые контакты с жертвой насилия), нужно пройти целую процедуру, и далеко не в каждом случае его вообще можно получить (например, если супруги развелись и больше не проживают вместе, а насилие продолжается).





Если вы или ваши знакомые столкнулись с насилием, не терпите и не молчите. Позвонить на телефон экстренной помощи +375 29 610 83 55, вас в любое время выслушают, поддержат и помогут, анонимность гарантируется.