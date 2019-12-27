Витеблянин хотел обжаловать приговор за убийство женщины, заявив, что это была «близость с элементами садомазохизма»

Источник материала: Tut.by

В августе этого года областной суд приговорил 59-летнего жителя Витебска к 14 годам колонии за убийство с особой жестокостью 51-летней сожительницы: он нанес ей более 20 травм и задушил петлей из изоленты. Мужчина подал апелляцию на это решение в Верховный суд. В своей жалобе он попросил смягчить ему наказание, пояснив, что убийство произошло «в ходе интимной близости с элементами садомазохизма». Верховный суд оставил приговор без изменений.

Трагедия в квартире 59-летнего витеблянина произошла вечером 2 марта этого года. Пьяный хозяин жестоко избил и задушил свою 51-летнюю сожительницу.

На теле у женщины насчитали не менее 24 травм от колюще-режущих и тупых твердых предметов. Кроме того, на шее у нее был след от удушения петлей из изоленты и шнура электрического удлинителя, отчего она и умерла.

В квартире обнаружили следы крови потерпевшей, а в прихожей — клок ее волос.

Соседка пары рассказала следствию, что часто слышала, чем сожители занимаются. По ее словам, между ними постоянно происходили скандалы, которые переходили в интимную близость. Во время ссор мужчина избивал женщину.

5 августа областной суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за убийство с особой жестокостью. Он подал апелляцию в Верховный суд.

В жалобе обвиняемый написал, что сдавливал шею женщины руками, а не петлей. Однако экспертиза опровергает этот довод. К тому же в квартире мужчины нашли нож и

шнур электроудлинителя, на которых была кровь погибшей.

Что касается ран на теле женщины, то обвиняемый в жалобе в Верховный суд пояснил, что он наносил ей удары и мелкие порезы, связывал руки и сдавливал шею по обоюдному согласию «в ходе интимной близости с элементами садомазохизма». Во время такого секса, по его словам, женщина обычно теряла сознание. По заявлению обвиняемого, то же самое с ней произошло и 2 марта.

Однако высшая судебная инстанция не вняла этим доводам, посчитав, что они «объективно ничем не подтверждены» и что у обвиняемого был умысел на убийство с особой жестокостью.

Верховный суд оставил приговор Витебского областного суда от 5 августа без изменений.